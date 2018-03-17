愿为家乡致富自掏腰包的人大代表

【编者按】

两会进行时,建言献策，你有什么好的想法？大到国家规划、小到柴米油盐，各方建言纷至沓来。我们采访了人大代表、政协委员们，一起来听听他们的两会声音！

十三届全国人大代表、河南省辉县市张村乡裴寨社区党总支书记裴春亮

我是裴春亮，

河南省辉县市张村乡裴寨社区党总支书记。

十几岁时父母早逝，

我在父老乡亲的帮助和提携下，

吃百家饭、穿百家衣成长起来。

年轻时，我离乡创业，白手起家，

修电器、学理发、开饭馆，

涉足餐饮、机械铸造等多个领域,

成为当地远近闻名的致富能手。

2005年，

裴寨村村委会换届选举，

乡亲们呼吁，

“让裴春亮带着大伙儿富起来！”

养育之恩，不可忘。

我当即做出决定：“回农村！”

今年，我第三次当选全国人大代表。

我每次都把乡亲们的心声带进人民大会堂，

把中央精神带回田间地头。

“人民选我当代表，我当代表为人民”

裴春亮（左）在了解蔬菜生产情况。本人供图

裴寨村，位于太行山脉丘陵地带，

土薄石厚、十年九旱，家家住土坯房。

缺水，是村里祖祖辈辈面临的难题。

2005年，我当村主任的第一年，

为响应国家推进社会主义新农村建设的号召，

我个人出资3000万改善村民住房，

为每家每户盖起了二层小楼；

投资5000多万打井、修水库。

2008年，

是裴寨村“巨变”的一年。

村里提水灌溉工程完工，

一百多公里外太行山石门水库的水，

被引到了田间地头，

实现了自流灌溉。

裴寨村彻底告别了“望天收”的光景，

乡亲们也欢天喜地搬进了新楼房。

裴寨社区新面貌。本人供图

那年除夕夜，

乡亲们不约而同地，

把自家刚出锅的第一碗饺子，

端给我品尝。

我落泪了，

深深懂得大家敬的不是我个人，

是为人民服务的共产党人！

从此以后，

每年除夕夜的“百家饺子宴”

成为“村俗”，

也成为村干部继续前行的“催征饭”。

2013年底裴寨拦洪蓄水水库建成蓄水，

彻底解决了村子及周边4万人、

2万亩耕地的缺水难题，

改善了当地的自然生态。

干涸了千百年的山乡，

首次出现了“平湖美景”。

水库建成蓄水，裴寨村首次出现“平湖美景”。本人供图

党的十八大以来，

为让村里经济与生态平衡发展

我和村民一起商讨建设方案。

目前，村里共建温室750余个，

有1250多名村民从事高效农业种植，

每亩土地收益从2万增加到6万多元。

乡村振兴不能等、不能靠，要主动作为！

在我看来，实施乡村振兴战略需要从三个“新”做起：

第一，需要新作为。乡村党员干部率先垂范，不断深化农村集体产权制度改革，优化配置和高效利用农村土地，积极探索新时代振兴乡村的新引擎和新动能。

第二，需要新技术。加大城乡融合发展，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。要学会使用种植新技术、智能物流交通新技术。通过实施科研院校对接农村、农业，传授更多的农业新技术，打通从实验室到田间地头的“最后一公里”。

第三，需要新人才。乡村振兴战略需要大量的青年农民返乡创业，积极投身到新时代农村建设中来。

裴春亮帮扶鲜花种植户。本人供图

梳理裴寨村“生态经济共发展”的经验，我建议：

鼓励乡村发展旅游业，实现旅游、农业、文化有机结合，推动一、二、三产深度融合的新业态，做到生产、生活、生态同步改善，实现农业增效、农民增收、农村增绿。

紧紧围绕乡村振兴战略，充分发挥好自然生态资源优势，积极探索产业链条长、就业岗位多、辐射带动大且符合农村发展的产业，让绿水青山真正成为村民的金山银山。

乡村振兴的号角已经吹响，

我要带领乡亲们撸起袖子加油干，

以“乡土、绿色、人文”为主基调，

做大做强“互联网+农业”、

“旅游+文化”富民产业，

使裴寨村红色乡村旅游再上一个新台阶。

将裴寨村打造成豫北太行山区

别具特色的创业精神红色旅游胜地，

带动周边更多乡村依托裴寨这个平台增收致富。

（中国青年网记者 刘尚君）