十三届全国人大一次会议选举产生新一届国家领导人

习近平全票当选国家主席中央军委主席

栗战书当选全国人大常委会委员长

王岐山当选国家副主席

新当选国家领导人进行宪法宣誓

会议批准国务院机构改革方案

新华社北京3月17日电 十三届全国人大一次会议17日上午选举习近平为中华人民共和国主席、中华人民共和国中央军事委员会主席。

当这一选举结果宣布时，全场爆发出长时间热烈的掌声。

会议还同时选举栗战书为第十三届全国人民代表大会常务委员会委员长，选举王岐山为中华人民共和国副主席。

上午9时，十三届全国人大一次会议第五次全体会议在人民大会堂举行。

习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正等出席会议。

会议应出席代表2980人，出席2970人，缺席10人，出席人数符合法定人数。

会议由大会执行主席、主席团常务主席陈希主持。大会执行主席王东明、许其亮、张轩、娄勤俭、骆惠宁、蒋超良在主席台执行主席席就座。

会议首先表决通过了十三届全国人大一次会议关于国务院机构改革方案的决定，批准了这个方案。大会要求，国务院要坚持党中央集中统一领导，精心组织，周密部署，确保完成国务院机构改革任务。

会议表决通过了十三届全国人大一次会议选举和决定任命的办法。

9时23分，选举正式开始。监票人首先对设置在会场的28个电子票箱、电子选举系统进行了检查。接着，工作人员开始分发选票。4张不同颜色的选举票分发到每一位代表手中。选举票用汉文和7种少数民族文字印制。

随后，代表们开始写票。会场后区设有秘密写票处。

根据选举和决定任命的办法，中华人民共和国主席，中华人民共和国中央军事委员会主席，第十三届全国人民代表大会常务委员会委员长、副委员长、秘书长，中华人民共和国副主席进行等额选举。

9时41分，总监票人、监票人首先投票。之后，代表们开始投票。投票结束后，总监票人报告了发出和收回选票的情况，选举有效。

工作人员宣读计票结果。

计票结果显示，在国家主席、中央军委主席选举中，习近平均获得全部2970张赞成票，全场报以热烈掌声。

3月17日，十三届全国人大一次会议在北京人民大会堂举行第五次全体会议。习近平全票当选为国家主席、中央军委主席。 新华社记者 金立旺 摄

3月17日，十三届全国人大一次会议在北京人民大会堂举行第五次全体会议。习近平全票当选为国家主席、中央军委主席。 新华社记者 金立旺 摄

主持人宣布：

习近平同志当选为中华人民共和国主席。

习近平起身，向代表们鞠躬致意。全体代表起立，用热烈的掌声向习近平表达敬意。站在身旁的李克强、张德江分别同习近平握手，向他表示祝贺。

当主持人宣布习近平同志当选为中华人民共和国中央军事委员会主席时，会场上再次响起热烈的掌声，习近平又一次起身向代表们鞠躬致意。

随后，主持人依次宣布：

栗战书同志当选为第十三届全国人民代表大会常务委员会委员长。

王岐山同志当选为中华人民共和国副主席。

王晨、曹建明、张春贤、沈跃跃、吉炳轩、艾力更·依明巴海、万鄂湘、陈竺、王东明、白玛赤林、丁仲礼、郝明金、蔡达峰、武维华同志当选为第十三届全国人民代表大会常务委员会副委员长。

杨振武同志当选为第十三届全国人民代表大会常务委员会秘书长。

每一项选举结果宣布时，现场都响起热烈掌声。

在掌声中，新当选的全国人大常委会委员长栗战书起身，向代表们鞠躬致意。随后，他走向习近平，两人亲切握手，习近平向他表示祝贺。栗战书又同十二届全国人大常委会委员长张德江握手，相互致意。张德江也同习近平握手，表示感谢、致以敬意。

在掌声中，新当选的国家副主席王岐山向代表们鞠躬致意。习近平同他亲切握手，向他表示祝贺。

根据十三届全国人大一次会议主席团关于宪法宣誓的组织办法，全体会议各项议程进行完毕后，举行中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第一次会议宪法宣誓仪式。

10时49分，中国人民解放军军乐团号手现场奏响宣誓仪式曲。

12名陆海空三军仪仗兵，分两列从会场后方正步行进至主席台前伫立。

全体起立。主席台上，3名礼兵迈着正步护送《中华人民共和国宪法》入场，并将宪法放置于宣誓台上。

在军乐团伴奏下，全场高唱中华人民共和国国歌。

随后，工作人员宣布：现在请中华人民共和国主席、中华人民共和国中央军事委员会主席习近平宣誓。

伴随着主席出场号角，新当选的国家主席、中央军委主席习近平从主席台座席起身，健步走到宣誓台前站立。

主席台后幕正中，国徽高悬，熠熠生辉。现场近3000名全国人大代表共同见证这一神圣时刻。

3月17日，十三届全国人大一次会议在北京人民大会堂举行第五次全体会议。习近平当选中华人民共和国主席、中华人民共和国中央军事委员会主席。这是习近平进行宪法宣誓。新华社记者 鞠鹏 摄

习近平左手抚按宪法，右手举拳，庄严宣誓。

“我宣誓：忠于中华人民共和国宪法，维护宪法权威，履行法定职责，忠于祖国、忠于人民，恪尽职守、廉洁奉公，接受人民监督，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国努力奋斗！”

铿锵有力的宣誓声响彻人民大会堂。

宣誓结束后，习近平向全场鞠躬致意。现场爆发出长时间的热烈掌声。

随后，新当选的全国人大常委会委员长栗战书、新当选的国家副主席王岐山分别进行宪法宣誓，新当选的全国人大常委会副委员长、秘书长进行了集体宣誓。

来源：新华网