【央视快评】庄严神圣的历史时刻

17日上午，雄伟的人民大会堂。礼兵护送宪法来到主席台，将宪法安放在宣誓台上。全票当选的国家主席、中央军委主席习近平走上宣誓台前，左手抚按宪法，右手举拳宣誓。

3月17日，十三届全国人大一次会议在北京人民大会堂举行第五次全体会议。习近平当选中华人民共和国主席、中华人民共和国中央军事委员会主席。这是习近平进行宪法宣誓。（图片来自：新华社）

“我宣誓：忠于中华人民共和国宪法，维护宪法权威，履行法定职责，忠于祖国、忠于人民，恪尽职守、廉洁奉公，接受人民监督，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国努力奋斗！”铿锵有力而沉着坚定的宣誓完毕，全场响起经久不息的热烈掌声。随着电波，习主席的洪钟之声响遍寰宇——历史永远记住了这庄严神圣的一刻。

这是中国宪法宣誓制度实行以来，首次在全国人民代表大会上举行的宪法宣誓活动。75字的誓词字字千钧，她是对法律的郑重承诺，更是对人民的责任担当。

“宪法者，政府之构成法，人民之保证书也”。作为九鼎之重器、国家之磐石，作为根本法的宪法在国家的法律体系中具有至高无上的地位。人民领袖习近平带头向宪法宣誓、带头尊崇宪法原则、带头弘扬宪法精神，开启了新时代全面依法治国的新起点。

习主席多次强调，任何组织或者个人都不得有超越宪法法律的特权。维护宪法的权威，既是全面依法治国的核心，也是现代民主政治的要求。

法立于上则俗成于下。宣誓仪式本身是一次全民性的宪法教育，让公民更好地认知宪法，崇尚法治，使尊重、维护宪法和法律权威成为公民的思维习惯。对宪法的宣誓不是形式化的流程，而是仪式化的程序，她旨在强化权力者对宪法和法律的敬畏之心，提升对法治信仰的遵从。宣誓的仪式感提醒宣誓人关于权力的本源和归宿：为了谁、依靠谁、我是谁，时刻铭记权力来自人民，时刻明晰权力应永远被置于法律的框架和约束下。

对于宣誓制度，习主席作过深刻而全面的阐释：“宪法宣誓制度有利于彰显宪法权威，增强公职人员宪法观念，激励公职人员忠于和维护宪法，也有利于在全社会增强宪法意识、树立宪法权威。”宪法是必须遵循的权利规范和价值基石。宪法宣誓制度打通了法治信仰的精神通道，建构起了宪法与权力、宪法与人民、宪法与人心之间的一座桥梁，令宪法精神广泛传播，使尊重和维护宪法权威成为公民的共同文化心理，在内心真正形成对宪法和法治的信仰，铺就通往依宪治国、依法治国的光明大道。

法治昌明，政治清明。在伟大的新时代，在人民领袖习近平的带领下，宪法宣誓制度必将有力推动形成全社会宪法至上、守法光荣的浓厚氛围，让学习宪法、敬重宪法、遵守宪法、捍卫宪法成为社会常态，为法治中国建设凝聚磅礴之力。（央视评论员）