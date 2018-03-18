作为一名中医，商斌仪从不否认西医的作用，同时，他也深切地知道，中医本身的价值和魅力。-看门诊，我说很多话，是为了这份珍贵的信任

星期日周刊记者 顾 筝



采访对象：商斌仪 职业：上海中医药大学附属曙光医院肝病科副主任医师

医述

讲述医院里那些和疾病、健康、生死、选择……有关的故事。

如果你有这方面的故事，或想谈谈自己的感受，可以联系我们：chenbaoyishu@qq.com

我一直想来，又不敢来

即使过了那么多年，余丽华依然无法释怀。

她对着商斌仪抱怨了起来:“商医生，那个人哪能可以嘎‘戳气’（上海话，讨厌的意思）。我真是一点都忘记不掉，她当时居然一直在别人面前说我得的是传染病，是艾滋病。”

商斌仪应该已经听她说过很多遍了，见怪不怪，一边看病，一边安抚她：“嘴巴长在别人身上，她这样说，说明她根本没有这方面的知识，你只要保持身体健健康康，就是最好的反驳。”

余丽华抱怨的对象是婆婆，在当年检查出得乙肝之后，婆婆非但没有好好安慰她，反而在邻里之间恶意中伤她，这让余丽华耿耿于怀至今。即使婆婆现在已年过80，余丽华似乎还是无法平静地面对她。

这一天，门诊室来的最后一个病人看起来和余丽华完全不同，他叫周磊，是一名年轻时髦的小伙子。但是，两人内心深处的忧虑和困扰是相同的。

他磨磨蹭蹭地坐到商斌仪对面，说的第一句话就是：“商医生，我一直想来，又一直不敢来。”

“为什么不敢来？”商斌仪问。

“哎，每次检查、看病这个循环对我来说，心理压力都很大。就怕指标有什么不正常。”

商斌仪仔细查看了他的检查单，开玩笑地说：“你应该感到光荣啊，这次的成绩报告单是好的。”

周磊是商斌仪的老病人，也是一名乙肝患者，他对于自己的疾病，心里始终有压力。

看门诊的时候，商斌仪曾看到过很多视乙肝如虎，内心充满压力的患者。压力的原因在于认知不全及家人的态度。家人的两种态度往往会加剧患者的心理压力，“一种是一再提醒患者疾病的严重性，他们会说：‘你是有乙肝的，你别传染给别人，别害了别人。’另一种是对患者表达愧疚之情。由于乙肝很大比例是通过母婴传播，所以妈妈会对得了乙肝的孩子说：‘我对不起你，我害了你。’”

1990年代，当商斌仪还是医学院学生，跟着老师抄方时就曾看到过这样一对母子。母亲每次都带着儿子来看病，看病的时候都会念叨：我这辈子最对不起这个儿子了，我把乙肝传染给了他。

那时儿子已经是名20多岁的年轻人了，但每次跟在母亲身后，低头，不说话，看上去很没有自信。母亲本人也有乙肝，也需要治疗，但似乎是为了通过“赎罪”的方式让自己的愧疚感减轻，她自己并不看病，每次只是为儿子配药。

过了20多年，依然是母亲带着儿子来看病，已长成中年的儿子，仍然是沉默寡言，而母亲已年长，身体有多种疾病，但她依然包办所有的事。看起来她是要尽力弥补自己的错误，但商斌仪认为她的心态不对，“乙肝是种慢性病，但并没有那么可怕，不需要有这么大的精神负担。”

在商斌仪刚做医生的2000年代初，曙光医院肝科病房内的乙肝病人要占到80%，而现在只有10%左右。这就表明，随着治疗药物越来越有效，绝大部分乙肝病人都可以得到很好的控制。

而在科普宣传工作做得不够充分的年代，人们普遍有乙肝歧视和乙肝恐惧。有的患者担心婚事告吹，会有意识地隐瞒伴侣，而在谎言被戳穿后，会特地来找商斌仪，请他为自己的伴侣解释，自己的疾病到底是怎么一回事，它是否会引起传染，是否会影响生育。

“其实只要按医嘱服药，根本不影响优生优育，听了我的介绍之后，家属都会放下心来。而现在规定，在公务员录用体检关于肝脏的检测项目中，已不再进行乙肝病毒检测。这很大程度上也让人们不再谈乙肝色变了。”商斌仪说。

无所谓中药西药，哪个效果好，就用哪个

商斌仪的门诊室内热热闹闹的，好几个病人把他围成一团，他按着顺序，一个个地看。

每个病人，他都说很多话。肝科病人要注意饮食，他一遍遍地告诉病人有哪些饮食忌口。

很多都是老病人，一位爷叔一坐下就说：“都是商医生的粉丝嘛。过好春节就来了。”

一位患者指出不想再吃西药了，只想用中药调理。商斌仪耐心地和他解释：“其实无所谓中药西药的，哪个效果好，就给你用哪个。在抗病毒方面，确实就是西药好，那就得用这个，而如果你身体有些症状，状态不好，那我会给你用中药治疗。”

商斌仪治疗的原则一直是，看哪种药物或治疗方法疗效好，就为患者选用哪一个。前段时间，来了一位60多岁的患者，多发巨大肝囊肿，一进诊室，就对商斌仪说：“商医生，西医已经拒绝我了，你要帮我想想办法。”原来他之前去做了外科手术，手术切下来的囊肿重达六七斤。手术之后，好了一段时间，胆管系统没被压迫，黄疸指数不高了。

没想到过了段时间，黄疸又升高，去医院一查，囊肿又复发了。医生告诉他：手术是可以再做，但风险加剧了，肝功能很有可能会衰竭。医生建议他，还是不做手术为好。

不做手术，那病怎么解决，抱着试一试的心态，他来到了商斌仪的诊室。商斌仪仔细了解病情，坦诚地告诉他：由于这是外力作用造成的压迫，中药并不一定有效果。

患者就像抓住最后一根稻草一般，说：“没办法了，你怎么样都试试吧。”

商斌仪一边为他开中药辨证施治，一边想到可以采用微创的办法来处理这一问题。他请介入科的医生为患者做囊肿穿刺引流，术后胆道压迫缓解，患者的黄疸指数一下就降低了。“找到这样疗效最大化的治疗方案，我和患者都很开心。”

40岁之后，重读中医典籍

作为一名中医，商斌仪从不否认西医的作用，同时，他也深切地知道，中医本身的价值和魅力。

早在读高中时，同学和他交换书籍。他拿到那本《黄帝内经·素问》，通篇皆韵，文字优美的特点首先吸引了他。等到慢慢了解了书中的意思后，他对中医充满了好奇：怎么2000多年前的古书，还可以用来看现在人的病？

由《黄帝内经》而激发的对中医的兴趣让商斌仪在高三填报志愿时，把所有的志愿都填为上海中医药大学。现在他随身带着一本《伤寒论》，空闲的时候总在细细阅读。

“这些中医典籍我们读书的时候都学过，但我觉得40岁之后，要静下心来好好再读一读。有了10多年的临床经验，再读这些书，所吸取到的养料不一样。”2008年，商斌仪遇到一个年轻的女病人，肝硬化，脾肿大，门静脉高压，食管胃底静脉曲张，反复上消化道出血。为了解决问题，她去医院接受了脾切除加食管胃底静脉断流手术，出血是不出了，但出现了新问题，术后因肠系膜上静脉血栓形成，而发生反复腹痛。

商斌仪发现治疗很棘手，因为血栓的问题可以通过溶栓药物解决，只是肝硬化的病人本来就有凝血功能障碍，使用溶栓药风险很大，无法用这样的治疗。这就像陷入了一个无解的谜团当中。但病人的痛苦那么真实地存在着，每次痛起来，脸色煞白，就像痛经一般，她说：早知道如此，还不如不做手术呢。

商斌仪一开始给她使用了一些解痉类西药，但效果不好，他甚至也考虑使用止痛药，但知道并非根本解决之道。那时商斌仪还是一名主治医师，但就是有一种非要解决这问题的韧劲。他去翻看中医古籍，查找经方，后来他用了《伤寒论》里的芍药甘草汤（仅有两味药组成）。“真的很神奇，用了一贴，患者就不疼了。这件事让我印象特别深，让我直接体会到中医疗效惊人，也激发了我对经方的热情。很多时候，并非中医没效果，而是我们水平还不够，方证如果能对得起来，效果肯定会很好。”

商斌仪还专门提到了中医大家章次公先生写的一本书《道少集》，“很多时候，人们只说好的不说坏的。但这本书专门记录了他的失败案例，他把自己认识不足，疗效不佳的案例，都写出来供大家参考。”商斌仪坦承，自己也有一些处理得并不够好的病例，“有时患者不知道，我心里已经知道了。”

所幸，他的病人愿意相信他，让他调整方子，再做尝试。“所以每次门诊，我讲很多话，就是为了这份珍贵的信任。病人是最好的老师，我的病人，大多得的是慢性病，他们常常要来我这里诊治，我很珍惜这些老病人。”

（为保护患者隐私，患者均用化名）