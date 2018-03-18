《厉害了，我的国》票房突破三亿元

展现党的十八大以来中国发展和成就的大型纪录电影《厉害了，我的国》日前正在全国热映。该片自3月2日上映以来，不断刷新中国纪录电影票房纪录。据统计，该片上映首日就打破了中国纪录电影的单日票房纪录，成为同档期上座率第一的影片；上映第九天超越纪录电影《二十二》，登顶内地纪录片票房冠军；截至目前，上映15天票房突破3亿元，不断刷新国产纪录电影的票房奇迹。

《厉害了，我的国》除了掀起观影热潮外，更是引起全民热议，有网友评价这部电影是“史上最贵电影”，因为“道具是各基建工程和高新装备；主演是各行业优秀科学家及工程师；演员是全体中国人。”正如网友所说，我们每个人都参演了这部影片，因为电影《厉害了，我的国》中所呈现的中国发展与成就，离不开全国人民凝结起来的磅礴力量，我们每一个人都是这些发展与成就的见证者、参与者、贡献者，我们的共同努力绘制出一幅新时代的幸福民生画卷。

北京新影联宣传发行部总经理梁爽对记者说：“观众的观影热情特别高，主动打电话到院线和影城，询问场次情况。观影后反响也非常热烈，观众对这部电影的评价很高，它点燃了观众的爱国心。”“这是一部非常适合三代人同时观看的电影。”不少观众走出电影院后，发出这样的感慨。

《厉害了，我的国》除了展现大国重器之外，也有对平凡人的日常努力及其对生活期待的细致讲述，“大”与“小”两者结合，令该片宏大之中不乏温情。《厉害了，我的国》导演卫铁表示：“影片不仅有对国家取得辉煌成绩的集中展现，更多的是对一个个普通人崭新精神面貌的刻画。努力去做一个奋斗者，是这部电影最希望呈现给观众的。”大地影院院线总经理方斌对记者说：“要实现中国梦，要让每个中国人过上更幸福的生活，这要靠我们今天的奋斗。观众看完这部影片，除了骄傲与自豪，更多地会转化为奋斗的动力。《厉害了，我的国》激励大家以榜样为力量，以中国梦为目标，把每一项工作做好，让国家和人民的未来更美好。”

观看电影《厉害了，我的国》，既是在重温国家这五年砥砺奋进的辉煌成就，也是在重温与我们个人息息相关的点滴奋斗历程。所有影像带来的震撼、故事带来的感动，都激励着每一个中国人为了祖国的明天不懈奋斗。一句“厉害了，我的国！”最终成为每一个中国人奋斗的目标与动力。

作者： 牛梦笛

来源：光明日报