十三届全国人大一次会议选举产生新一届国家领导人 习近平全票当选国家主席中央军委主席

3月17日，十三届全国人大一次会议在北京人民大会堂举行第五次全体会议。习近平当选中华人民共和国主席、中华人民共和国中央军事委员会主席。这是习近平进行宪法宣誓。（图片来自：新华社）

央视网消息（新闻联播）：十三届全国人大一次会议17日上午选举习近平为中华人民共和国主席、中华人民共和国中央军事委员会主席。

当这一选举结果宣布时，全场爆发出长时间热烈的掌声。

会议还同时选举栗战书为第十三届全国人民代表大会常务委员会委员长，选举王岐山为中华人民共和国副主席。

上午9时，十三届全国人大一次会议第五次全体会议在人民大会堂举行。

会议应出席代表2980人，出席2970人，缺席10人，出席人数符合法定人数。

习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正等出席会议。

会议由大会执行主席、主席团常务主席陈希主持。大会执行主席王东明、许其亮、张轩、娄勤俭、骆惠宁、蒋超良在主席台执行主席席就座。

会议首先表决通过了十三届全国人大一次会议关于国务院机构改革方案的决定，批准了这个方案。大会要求，国务院要坚持党中央集中统一领导，精心组织，周密部署，确保完成国务院机构改革任务。

会议表决通过了十三届全国人大一次会议选举和决定任命的办法。

9时23分，选举正式开始。监票人首先对设置在会场的28个电子票箱、电子选举系统进行了检查。接着，工作人员开始分发选票。4张不同颜色的选举票分发到每一位代表手中。选举票用汉文和7种少数民族文字印制。

随后，代表们开始写票。会场后区设有秘密写票处。

根据选举和决定任命的办法，中华人民共和国主席，中华人民共和国中央军事委员会主席，第十三届全国人民代表大会常务委员会委员长、副委员长、秘书长，中华人民共和国副主席进行等额选举。

9时41分，总监票人、监票人首先投票。之后，代表们开始投票。投票结束后，总监票人报告了发出和收回选票的情况，选举有效。

工作人员宣读计票结果。

计票结果显示，在国家主席、中央军委主席选举中，习近平均获得全部2970张赞成票，全场报以热烈掌声。

主持人宣布：习近平同志当选为中华人民共和国主席。

习近平起身，向代表们鞠躬致意。全体代表起立，用热烈的掌声向习近平表达敬意。站在身旁的李克强、张德江分别同习近平握手，向他表示祝贺。

当主持人宣布习近平同志当选为中华人民共和国中央军事委员会主席时，会场上再次响起热烈的掌声，习近平又一次起身向代表们鞠躬致意。

随后，主持人依次宣布：栗战书同志当选为第十三届全国人民代表大会常务委员会委员长。

在掌声中，新当选的全国人大常委会委员长栗战书起身，向代表们鞠躬致意。随后，他走向习近平，两人亲切握手，习近平向他表示祝贺。栗战书又同十二届全国人大常委会委员长张德江握手，相互致意。张德江也同习近平握手，表示感谢、致以敬意。

王岐山同志当选为中华人民共和国副主席。

在掌声中，新当选的国家副主席王岐山向代表们鞠躬致意。习近平同他亲切握手，向他表示祝贺。

王晨、曹建明、张春贤、沈跃跃、吉炳轩、艾力更·依明巴海、万鄂湘、陈竺、王东明、白玛赤林、丁仲礼、郝明金、蔡达峰、武维华同志当选为第十三届全国人民代表大会常务委员会副委员长。

杨振武同志当选为第十三届全国人民代表大会常务委员会秘书长。

每一项选举结果宣布时，现场都响起热烈掌声。

根据十三届全国人大一次会议主席团关于宪法宣誓的组织办法，全体会议各项议程进行完毕后，举行中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第一次会议宪法宣誓仪式。

10时49分，中国人民解放军军乐团号手现场奏响宣誓仪式曲。

12名陆海空三军仪仗兵，分两列从会场后方正步行进至主席台前伫立。

全体起立。主席台上，3名礼兵迈着正步护送《中华人民共和国宪法》入场，并将宪法放置于宣誓台上。

在军乐团伴奏下，全场高唱中华人民共和国国歌。

伴随着主席出场号角，新当选的国家主席、中央军委主席习近平从主席台座席起身，健步走到宣誓台前站立。

主席台后幕正中，国徽高悬，熠熠生辉。现场近3000名全国人大代表共同见证这一神圣时刻。

习近平左手抚按宪法，右手举拳，庄严宣誓。“我宣誓：忠于中华人民共和国宪法，维护宪法权威，履行法定职责，忠于祖国、忠于人民，恪尽职守、廉洁奉公，接受人民监督，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国努力奋斗！宣誓人习近平。”

铿锵有力的宣誓声响彻人民大会堂。

宣誓结束后，习近平向全场鞠躬致意。现场爆发出长时间的热烈掌声。

随后，新当选的全国人大常委会委员长栗战书、新当选的国家副主席王岐山分别进行宪法宣誓，新当选的全国人大常委会副委员长、秘书长进行了集体宣誓。

现在播送中华人民共和国全国人民代表大会公告第二号：第十三届全国人民代表大会第一次会议于2018年3月17日选举习近平为中华人民共和国主席。现予公告。中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第一次会议主席团2018年3月17日于北京。

现在播送中华人民共和国全国人民代表大会公告第三号：第十三届全国人民代表大会第一次会议于2018年3月17日选举习近平为中华人民共和国中央军事委员会主席。现予公告。中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第一次会议主席团2018年3月17日于北京。

现在播送中华人民共和国全国人民代表大会公告第四号：第十三届全国人民代表大会第一次会议于2018年3月17日选举王岐山为中华人民共和国副主席。现予公告。中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第一次会议主席团2018年3月17日于北京。

现在播送习近平同志简历：

习近平，男，汉族，1953年6月生，陕西富平人，1969年1月参加工作，1974年1月加入中国共产党，清华大学人文社会学院马克思主义理论与思想政治教育专业毕业，在职研究生学历，法学博士学位。

现任中国共产党中央委员会总书记，中共中央军事委员会主席，中华人民共和国主席，中华人民共和国中央军事委员会主席。

1969－1975年 陕西省延川县文安驿公社梁家河大队知青、党支部书记

1975－1979年 清华大学化工系基本有机合成专业学习

1979－1982年 国务院办公厅、中央军委办公厅秘书（现役）

1982－1983年 河北省正定县委副书记

1983－1985年 河北省正定县委书记，正定县武装部第一政委、党委第一书记

1985－1988年 福建省厦门市委常委、副市长

1988－1990年 福建省宁德地委书记，宁德军分区党委第一书记

1990－1993年 福建省福州市委书记、市人大常委会主任，福州军分区党委第一书记

1993－1995年 福建省委常委，福州市委书记、市人大常委会主任，福州军分区党委第一书记

1995－1996年 福建省委副书记，福州市委书记、市人大常委会主任，福州军分区党委第一书记

1996－1999年 福建省委副书记，福建省高炮预备役师第一政委

1999－2000年 福建省委副书记、代省长，南京军区国防动员委员会副主任，福建省国防动员委员会主任，福建省高炮预备役师第一政委

2000－2002年 福建省委副书记、省长，南京军区国防动员委员会副主任，福建省国防动员委员会主任，福建省高炮预备役师第一政委

（1998－2002年清华大学人文社会学院马克思主义理论与思想政治教育专业在职研究生班学习，获法学博士学位）

2002－2002年 浙江省委副书记、代省长，南京军区国防动员委员会副主任，浙江省国防动员委员会主任

2002－2003年 浙江省委书记、代省长，浙江省军区党委第一书记，南京军区国防动员委员会副主任，浙江省国防动员委员会主任

2003－2007年 浙江省委书记、省人大常委会主任，浙江省军区党委第一书记

2007－2007年 上海市委书记，上海警备区党委第一书记

2007－2008年 中央政治局常委、中央书记处书记，中央党校校长

2008－2010年 中央政治局常委、中央书记处书记，中华人民共和国副主席，中央党校校长

2010－2012年 中央政治局常委、中央书记处书记，中华人民共和国副主席，中共中央军事委员会副主席，中华人民共和国中央军事委员会副主席，中央党校校长

2012－2013年 中央委员会总书记，中共中央军事委员会主席，中华人民共和国副主席，中华人民共和国中央军事委员会副主席

2013－ 中央委员会总书记，中共中央军事委员会主席，中华人民共和国主席，中华人民共和国中央军事委员会主席

中共第十五届中央候补委员，十六届、十七届、十八届、十九届中央委员，十七届中央政治局委员、常委、中央书记处书记，十八届、十九届中央政治局委员、常委、中央委员会总书记。第十一届全国人大第一次会议当选为中华人民共和国副主席。十七届五中全会增补为中共中央军事委员会副主席。第十一届全国人大常委会第十七次会议任命为中华人民共和国中央军事委员会副主席。十八届一中全会任中共中央军事委员会主席。第十二届全国人大第一次会议当选为中华人民共和国主席、中华人民共和国中央军事委员会主席。十九届一中全会任中共中央军事委员会主席。第十三届全国人大第一次会议当选为中华人民共和国主席、中华人民共和国中央军事委员会主席。

现在播送栗战书同志简历：

栗战书，男，汉族，1950年8月生，河北平山人，1972年12月参加工作，1975年4月加入中国共产党，河北师范大学夜大学政教系毕业，在职大学学历，高级工商管理硕士学位。

现任中共十九届中央政治局常委，十三届全国人大常委会委员长。

1971-1972年 河北省石家庄地区财贸学校物价专业学习

1972-1976年 河北省石家庄地区商业局办公室干事、副主任

1976-1983年 河北省石家庄地委办公室资料科干事、科长(其间：1980-1983年河北师范大学夜大学政教系学习)

1983-1985年 河北省无极县委书记

1985-1986年 河北省石家庄地委副书记、行署专员

1986-1990年 共青团河北省委书记(其间：1988.02-1988.08中央党校党建理论培训班学习)

1990-1993年 河北省承德地委副书记、行署专员

1993-1997年 河北省委常委、秘书长

(1992-1994年中央党校函授学院经济专业学习)

1997-1998年 河北省委常委、农村工作领导小组副组长

1998-2000年 陕西省委常委，农村工作领导小组副组长、办公室主任

(1996-1998年中国社会科学院研究生院财贸系商业经济专业在职研究生课程班学习)

2000-2002年 陕西省委常委、组织部部长

2002-2002年 陕西省委常委，西安市委书记、市人大常委会主任

2002-2003年 陕西省委副书记，西安市委书记、市人大常委会主任

2003-2004年 黑龙江省委副书记

2004-2007年 黑龙江省委副书记、副省长(其间：2005-2007年哈尔滨工业大学高级管理人员工商管理专业学习，获高级工商管理硕士学位)

2007-2008年 黑龙江省委副书记、代省长

2008-2010年 黑龙江省委副书记、省长

2010-2012年 贵州省委书记、省人大常委会主任

2012-2012年 中央办公厅主持常务工作的副主任(正部长级)，中央办公厅主任，中央直属机关工委书记，贵州省人大常委会主任

2012-2014年 中央政治局委员、中央书记处书记，中央办公厅主任，中央直属机关工委书记

2014-2017年 中央政治局委员、中央书记处书记，中央办公厅主任，中央国家安全委员会办公室主任，中央直属机关工委书记

2017-2018年 中央政治局常委，中央国家安全委员会办公室主任

2018- 中央政治局常委，十三届全国人大常委会委员长

中共第十六届、十七届中央候补委员，十八届、十九届中央委员，十八届中央政治局委员、中央书记处书记，十九届中央政治局委员、常委。第十三届全国人大常委会委员长。

现在播送王岐山同志简历：

王岐山，男，汉族，1948年7月生，山西天镇人，1969年1月参加工作，1983年2月加入中国共产党，西北大学历史系历史专业毕业，大学普通班学历，高级经济师。

现任中华人民共和国副主席。

1969-1971年 陕西省延安县冯庄公社知青

1971-1973年 陕西省博物馆工作

1973-1976年 西北大学历史系历史专业学习

1976-1979年 陕西省博物馆工作

1979-1982年 中国社会科学院近代历史研究所实习研究员

1982-1986年 中央书记处农村政策研究室、国务院农村发展研究中心处长、副局级研究员、联络室副主任

1986-1988年 中央书记处农村政策研究室正局级研究员、国务院农村发展研究中心联络室主任兼全国农村改革试验区办公室主任、国务院农村发展研究中心发展研究所代所长、所长

1988-1989年 中国农村信托投资公司总经理、党委书记

1989-1993年 中国人民建设银行副行长、党组成员(其间：1992.09-1992.11中央党校省部级干部进修班学习)

1993-1994年 中国人民银行副行长、党组成员

1994-1996年 中国人民建设银行行长、党组书记

1996-1997年 中国建设银行行长、党组书记

1997-1998年 广东省委常委

1998-2000年 广东省委常委、副省长

2000-2002年 国务院经济体制改革办公室主任、党组书记

2002-2003年 海南省委书记、省人大常委会主任

2003-2004年 北京市委副书记、代市长，北京奥运会组委会执行主席、党组副书记

2004-2007年 北京市委副书记、市长，北京奥运会组委会执行主席、党组副书记

2007-2008年 中央政治局委员

2008-2011年 中央政治局委员，国务院副总理、党组成员，2010年上海世界博览会组织委员会主任委员

2011-2012年 中央政治局委员，国务院副总理、党组成员

2012-2013年 中央政治局常委，中央纪律检查委员会书记，国务院副总理、党组成员

2013-2017年 中央政治局常委，中央纪律检查委员会书记

2018- 中华人民共和国副主席

中共第十五届中央候补委员，十六届、十七届、十八届中央委员，十七届中央政治局委员，十八届中央政治局委员、常委。中共第十八届中央纪委委员、常委、书记。第十三届全国人大第一次会议当选为中华人民共和国副主席。