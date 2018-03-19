巴赫之城：莱比锡-追随跳动的音符

图晨报记者陶令实习生 李晴

用音乐来给城市贴标签是再具象不过的。忧郁的布拉格最适合命运交响曲，蓝白世界的希腊海岛则属于AB－BA乐队的DANCING QUEEN……人们常常希望能给每一段旅途都配上不同的音乐，很显然，音乐是无国界的，也是最令人心心相通的

对于喜好古典音乐的人来说，德国的音乐之都——莱比锡绝非浪得虚名。巴赫在这里度过了创作鼎盛的27年，留下了永垂青史的乐章。

莱比锡注定是属于巴赫的，巴赫也已成为了莱比锡的代名词。在圣托马斯教堂的广场上，就矗立着几乎与真人同等比例的巴赫雕像，身后是其长眠于此的教堂，身边则是他及家人居家过日子的楼房，最有看头的一定是雕像正对着的博物馆，馆内动用了精彩全方位的展现手法，呈现了巴赫这一生所取得的音乐成就，其中自然少不了他在莱比锡生活并创作的点点滴滴。

很多人都对巴赫有如此高产的音乐成就充满了好奇，除了拍照留念外，不妨走进博物馆，从这里追寻其辉煌的音乐之旅。彼时的莱比锡教堂活动盛行，为了吸引更多的人前往，巴赫创作的康塔塔担任了重要的角色，也因此展示了巴赫卓越的高产能力。据了解，整个博物馆收录了众多巴赫的作品，也运用了多样的形式进行展示陈列，让更多的人分享大师的巨作。或是一根管风琴琴管的放音，或是播放CD，或是观看电影片段。总之，让巴赫为你演奏一曲定义为莱比锡的乐曲，让你在潜移默化中爱上它。

热衷音乐的人来到莱比锡，一定要花两天的时间去走访莱比锡的音乐之旅。分布在全城的23个地方，有名家大师的故居、博物馆、演出场所甚至是如今的音乐学府。两天的时间走走停停，不但能在外墙立面上一块浅蓝的告示牌上了解些许信息，还能扫描二维码获得更详尽的介绍。

工兵：欧洲最古老的一间咖啡馆，就坐落在老城区中心，距离圣托马斯教堂和歌德广场不过三五分钟的步行距离。隐藏在一座老建筑中，不但有着丝绒桌椅的咖啡座，还有一间咖啡博物馆可供参观。体验中世纪人们对咖啡口味的喜好，自然也少不了背景音乐的浅吟低唱。

贝加尔湖：歌声悠扬

“这一生一世／有多少你我／被吞没在月光如水的夜里／多想某一天／往日又重现／我们流连忘返／在贝加尔湖畔”

——李健《贝加尔湖畔》

贝加尔湖位于俄罗斯东西伯利亚南部，是世界上容量最大、最深的淡水湖。倾听李健深情款款又富有磁性的声音，不难想象这是怎样一面温柔的湖水啊。跟随歌声，贝加尔湖畔的风光在我们视线里缓缓拉开，柔波荡漾，里面晃动着各种倒影，有树木、山峦和白云。这一望无际的蓝像是包含了很多很多，如同少女的泪。

不仅湖上风景秀美、景观奇特，而且湖内物种丰富，蕴藏着众多古老的生物。虽然贝加尔湖是淡水湖，湖里却生活着许多地道的海洋生物，如海豹、海螺、龙虾等，关于它们是怎么来到贝加尔湖“定居”的，至今还是个谜。

工兵：３、４月份，冰湖虽开始化冻，但天气寒冷，游湖仍要注意做好保暖措施。

伊斯坦布尔：传唱不已

“走过了很多地方/我来到伊斯坦堡/就像是童话故事/有教堂有城堡”

——周杰伦《伊斯坦堡》

伊斯坦布尔，又称伊斯坦堡，是土耳其政治、经济、文化、金融、新闻、贸易、交通中心，世界著名的旅游胜地。周杰伦的歌声轻松又惬意，童话般的歌词中闪过教堂、城堡，让人心向往之。让我们伴随着悠扬的旋律，一起来游伊斯坦布尔。

当地兼收并蓄欧、亚、非三洲各民族思想、文化、艺术之精粹，从而成为东西方思想文化的一个重要交汇点，并且留下许多源远流长的名胜古迹。托普卡珀宫，苏莱曼清真寺，蓝色清真寺，圣索菲亚大教堂，考古博物馆，卡里耶博物馆……据统计，城里约有40多座博物馆、20多座教堂和450多座清真寺。这些美丽的建筑本身及其收藏的大量文物，都是东西方交会点的生动见证，展现着这座城市文明的灿烂和多元。

工兵：抵达伊斯坦布尔之后，头一件事要做的就是品尝当地美食，而土耳其烤肉则首当其冲。传统的土耳其烤肉通常是直接在火和烤架上烤制，如果你喜欢用其他食材搭配烤肉，也可以试试烤肉饼，同样非常美味。