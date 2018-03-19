美好的时节正踏着轻轻的脚步已经来到我们身边，在这个温柔的季节不如去看看 风情万种的水，水波荡漾，心驰神往，一切烦恼都悄然淡去，留下一颗惬意的碧波心-一水碧波心

文/图 晨报记者 陶令 智妍 实习生 李晴

■壮美并蓄加拿大

这里说的是加拿大，主要介绍的是其中一个重要省份——不列颠哥伦比亚省（BC省）。从温哥华、维多利亚到其境内的落基山脉，变化多端的风景总让人异常着迷。纵然风尚时髦的温哥华充满魅力，但也不能错过维多利亚出海观鲸和落基山脉火车行，自然风光堪称是枫叶国的一绝。

浪漫维多利亚

维多利亚是世界上赏鲸的最佳地点之一。春天，憋了一个冬季的虎鲸开始蠢蠢欲动，它们“拉帮结伙”地狩猎，活泼地跃水而出，喋喋不休地“讲话”。在观鲸船上，看到鲸鱼露背而出，一条、两条……最后变成一群，煞是壮观。它们跃出的时间可能不过几秒，但这蓬勃生命力在你心里停留的时间可能是一辈子。观鲸的船只一般有三种可以选择，游轮、快艇和普通船只。乘坐游轮，人与鲸鱼的距离相对会比较远，但是游轮上有专家为你全面讲解鲸鱼的相关知识。快艇出游则可以近距离观看鲸鱼。普通船只的优点在于花费最少，不过要做好心理准备，鲸鱼还不一定会出来和你打照面。

除了鲸鱼之外，环绕维多利亚的海域还生活着不少海洋生态物种：海狮、海豹、海豚、白头鹰，都能在淳淳的春水中与你相遇。在壮美寥廓的自然栖息地观赏这些庞然大物，是任何水族馆都无法提供的体验。

当然，在这座浪漫的“花都”小城，消磨春光的方式多不胜数，春水灌溉过的布查特花园怎能错过？布查特花园是加拿大最著名的花园，每年三月至十月，布查特花园将近一百万株花卉持续盛开，美不胜收。布查特花园始建于1904年，这里原本是个采石场，水泥商人布查特曾在此地开采石灰石，后来，布查特夫人将这里改建为花园，他们把世界各地收集来的花草种植于此。现在园内包括下沉花园、玫瑰园、日本庭园、意大利园等多个景致，这里的园艺精巧而恢弘，无论是欧式花园还是日式庭院都能给人穿越时空的感觉。

工兵：从温哥华港乘坐水上飞机飞行35分钟，就能降落在维多利亚。亦可乘坐渡轮前往，时间约一个半小时。

壮阔落基山脉

落基山脉是人生必去的地方之一，它纵贯美加，被称为“北美脊骨”。北边的加拿大段风景是最不可错过的，这段山脉位于BC 省与艾伯塔省交界，富有传奇色彩的“落基山登山者”号便穿行于其间。“落基山登山者”号最特别的莫过于它的超大圆顶玻璃车窗，可将窗外掠过湖光山色尽收眼底。

湍急的峡谷、澄净冰河湖泊、从天空倾泻而下的瀑布……这里的群山和旷野不同寻常，它见证了19世纪探险者如何一钉一卯地创造历史建立起一个国家，见证了淘金者和拓荒者的孜孜不倦，为后人留下佳话。

落基山登山者号的线路主要有两条，一条是温哥华—坎卢普斯—路易斯湖—班夫。125年前，这条铁路连接起了加拿大，如今，它是一部时光机，沿路险峻的群山和无垠的旷野带着历史的厚重感迎面而来。温哥华—惠斯勒—克内尔—贾斯珀的路线则让你体验一次先人的淘金之旅。车程3天的最新线路沿途将经过世界上最大的温带雨林、古老荒芜的淘金区及落基山脉加拿大段的最高峰。从温哥华沿着豪湾海岸北行，一边是海岸山脉的巍峨雄壮； 另一边则是太平洋海水的浩瀚无边，河流在脚下奔腾而过，如此摄人心魄的风景，若不是坐火车，恐怕很难见到。

工兵：在为期2-3天的旅途中，通常没有WiFi，没有椅背娱乐，就连手机也时常没有信号，你将完全沉浸在自然风光中。相信这段“世界最佳旅行体验”不会让你失望。

■苍山洱海美如诗

洱海，是云南大理的瑰宝，作为云南省的第二大淡水湖，虽然称之为海，但这面湖水寄托了白族人民对海的向往，因而被称之为洱海。

洱海是白族人民的“母亲湖”，白族先民称之为“金月亮”，是一个风光秀媚的高原淡水湖泊。洱海的外形如同耳朵，或许才印证了得名由来的传说。它似一弯新月，静静地躺在苍山和大理坝子之间。

春日，挑选一个晴朗的早晨，泛舟洱海上，碧波荡漾，宁静而悠远。那水蓝得洁净，一时间让人分不清哪是水、哪是天。湖内有“三岛”：“四洲”、“五湖”和“九曲”，这海中的“三岛”让洱海变得更加绮丽动人。自古以来，洱海被无数诗人所吟唱，留下传世佳篇。比如著名作家曹靖华就在游历时感慨万千，写下了赞美的句子：“苍山雪，洱海月，洱海月照苍山雪。”

提到洱海，怎么能没有苍山呢？苍山洱海如一对孪生子，总是共同出现。苍山，是云岭山脉南端的主峰，由十九座山峰由北而南组成，北起洱源邓川，南至下关天生桥。苍山十九峰，巍峨雄壮，与秀丽的洱海风光形成强烈对照。苍山十九峰，每两峰之间都有一条溪水奔泻而下，流入洱海。而洱海到苍山之间是一片扇形的冲击平坝，这里田地肥沃、村落相连，崇圣寺三塔直立挺拔，素有“风景画廊”的称号。

在洱海的四周，散布着许多小而美的民宿。这些民宿有的朴素，有的隐世，有的尊贵，各种风格特色，应有尽有。它们的建筑结构一般都与大理的蓝天白云融合成一气，偶尔加入白族的人文精华，注重细节和创意，试图打造让游客和洱海亲密接触的专属空间。住进舒适的房间里，时而望望大理白墙灰瓦的古朴建筑，时而品味洱海诗意盎然的湖光倒影，宁静祥和，好不惬意。

工兵：在洱海最南端的团山有一座洱海公园，是观赏苍山洱海景色的好处所。

■幸福提帕萨

阿尔及利亚的小城提帕萨始建于公元前7世纪，是沿着纪念碑及毛里塔尼亚最大的王室陵墓修建的唯一的遗址群，凭借古老而秀美的人文景观成为境内著名的旅游胜地。在提帕萨的旁边，就是广阔无垠的地中海。

春日的提帕萨，仿佛有神明居住。明亮的光从天空中落下，地中海微笑着露出洁白的牙齿。波涛阵阵，如醉酒般一次次拍向海岸，风都为之摇晃。人们迎着大海和阳光走去，每一寸呼吸都温热而清新。空气中，春水里，有巨大的幸福在荡漾。

在这里，你不需戴假面具，只需展示完整的自己。面对着大海亮晶晶的眼睛，提帕萨遗址的古老建筑群正静静地矗立在那儿。时间或在斑驳的石壁上凝固，又或在夹缝中的一朵小花上流淌。斗兽场、庙宇、教堂、商店、戏院等等，即使昔日繁华已不在，但你依旧能感受到那石头下压着的火热文明，这文明仿佛拥有生命力般，骄傲而喜悦。人们走在其中，却从未与那一旁的地中海分离，那澎湃的潮水声时时在耳畔回响，拍打着心岸。人们不是一个游离在外的旁观者，在这里，每个人都可以无限去爱，爱大海、爱石头、爱阳光、爱沙滩、或者爱一个人。提帕萨的荣耀是每一个人的，提帕萨的幸福是每一个人的。曾经在提帕萨，一位作家写下了这样的语句：“正处于隆冬里的我，终于明白了，在我的身上有一个不可战胜的夏天。”

天空湛蓝，广阔地中海的歌声还在吟唱，神明在欢歌。沙滩边，跳跃着飞扬的水花、散发咸味的躯体和青春的心灵。一起加入他们吧，在幸福的漫步中，那忧愁与痛苦便不再重要，它们被轻轻缓缓地放下了。

工兵：虽然阿尔及利亚全境内有多处古罗马遗址，但提帕萨的遗址距离首都最近，交通最便利，安全状况也比较有保障。提帕萨古罗马遗址公园开放时间为上午8点到下午5点，注意自己的行程安排。