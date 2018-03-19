随着春日气息渐渐弥漫，世界正在进入越发浓郁的节日氛围，或甜蜜、或喜庆、或人文，风格迥异的地区和人民共同为我们谱写一支节日狂欢曲-节日狂欢曲

文/图 晨报记者 陶令 实习生 李晴

马克思诞辰200周年@德国

对于德国来说，19世纪的伟大人物一定离不开马克思和恩格斯，今年正值马克思诞辰200周年，从特里尔到伍珀塔尔，跟随这两位马克思主义创始人的生活轨迹，来了解两座城市的春日气息。

特里尔：不仅仅是座世遗之城

每一个来到特里尔的人都会感叹这座城市的巨大能量。古罗马在这里泼下了浓墨重彩，今年马克思200周年的诞辰更是令城市多了一份自豪，游走其中感受并体验着人文与历史的瞬间转换，无不惊叹小镇蕴含的丰富内涵。

马克思出生在这里，也在这里开创了伟大理论走向了世界。随着今年5月的临近，特里尔也端出了一系列的主题盛宴，无论是马克思生活过的故居，还是城中的莱茵流域州立博物馆和市立西麦翁博物馆，都在酝酿着同一主题的展览，让人们跨越两个世纪追随这个伟人的成长足迹，也试着为现代社会的人还原19世纪的峥嵘岁月：当时整个欧洲乃至现代文明社会都处在一个孕育着变革的阶段。当你随着城市导览一一走进这三个主题展，从不同角度和侧面去了解一个主义的诞生和一篇巨著的问世，或许你就会对马克思的人生历程有了更深切的体会。

推荐从州立博物馆开启主题之旅，千余平方米的展厅围绕着“生平、著作和时代”回顾和介绍了马克思的重要著作，同时也将其一生以及所处的时代一同展现，重现了他的学术和政治历程，稍后则移步市立西麦翁博物馆，以其“人生的轨迹”主题展示了马克思及其家人和朋友在德国境内外不同时期的生活历程，从特里尔出发到巴黎、伦敦，在600平方米的展厅中做了详尽多元的展示。最终则回到马克思故居博物馆，在这栋巴洛克式的民居里，了解其展出的马克思思想对后世的影响来结束此行。

马克思为这座城市留下了诸多的话题，不妨在马克思200周年诞辰之际前往这座小城，从市中心广场出发，半小时的步行还能走到燕妮故居和他曾经就读的初中校舍一一探访，在串起一个完美的马克思之旅之余，特里尔竟然还拥有着十大世遗古迹。古罗马的鼎盛为这座城市留下了丰富的世遗建筑，无论是距今两千年历史的黑门，还是罗马时代独有的君士坦丁大殿、皇帝浴场，用心的保存都让这座昔日的古罗马城散发着悠久的历史，记得一定要去州立博物馆，跟着导览回到那个鼎盛一时的古罗马时代，体验那时的风土人情。

工兵：特里尔位于摩泽尔和萨尔两河流域，当地葡萄种植和葡萄酒酿造史已超过了两千年，因此来到这里记得一定要去品尝当地产的雷司令，品种之多，口感之丰富定不虚此行。

伍珀塔尔：悠闲踱步山城

来到北威州的伍珀塔尔城，却能在不经意间感受到踱步山城的悠闲。城中倚山而建的briller社区，用一长串的通天高阶串起了掩映其中的诸多年逾百岁的老建筑群，既有城堡，也有联排别墅，既有典型的哥特简约风，也有雕饰精美的巴洛克露台，甚至还有些少女心爆表的童话风，其中不少都挂着历史保护建筑的徽章，可见其特别之处。

每一栋建筑都有着自己的故事，它们大多建于1860至1900年，当时城中纺织业发达，众多纺织业大亨都将工厂安置在河谷两岸，却将家业建在了高处，俯瞰河谷美景的同时也占据了观景的制高点。拾级而上，沿途不但能欣赏一路经过的美好庭院、特色建筑，也有着众多的故事可听，或许是原始主人的故事，或许是房屋转手的变迁，又或是延续至今的传奇生活……不妨用两个小时的时间，用脚丈量这片由16条阡陌小路交错而成的地区，也别忘了用镜头记录下无处不在的参天山毛榉景象。大树、蓝天、美屋，山城的韵味油然而生。

尽管对于现代生活来说，轻轨、高架甚至是缆车都是平常稀松之物，但来到伍珀塔尔搭乘一段悬吊在离地8-12米高空的悬轨列车穿越都市生活，鸟瞰绿色丘陵，依旧是一次不容错过的体验。让这条全长13.3千米的空中动线带你“走过”城中经典的建筑和广场，将城市的一景一物尽收眼底，还有缓缓流淌着的伍珀河。如果不赶时间，不妨提前在网上预订每天下午3点发车的皇帝列车，在这列复古的车厢中，既有身着复古制服的司机为你掌舵，也可提前定制下午茶在这50分钟的“时光隧道”中穿梭体验200年前的空中公共交通。

工兵：熟悉马克思的人一定不会对恩格斯陌生，而伍珀塔尔就是恩格斯的出生地。尽管恩格斯故居正在为2020年的200周年诞辰闭馆布展，但隔壁的早期工业博物馆也值得去看看。了解了工业革命前夕欧洲纺织业的现状，也就对恩格斯投身变革有了深刻的认识，意外收获。

甜蜜枫糖节@加拿大

加拿大素有“枫叶之国”美誉，那国旗上的枫叶就充分显示出了这一点。枫树不仅仅浪漫，用它的树液制作而成的枫糖还十分养胃可口。秋天赏枫树，春天品枫糖，岂不美哉？

加拿大盛产枫叶和吃货，每年进入3月底就迎来了加拿大点传统民间节日——枫糖节，大批嗜糖的甜食爱好者蜂拥而至。这项源自1600年前的采集枫糖活动，如今则逐渐发展成庆祝糖月的仪式。在节日里，人们不仅能吃到甜蜜的枫糖，周末枫糖糕和“太妃糖”还大多免费供应，还能观赏到古老的制作枫糖的工艺过程，欣赏当地热情的居民表演的各种民间歌舞。

对于去加拿大的游客，更不能错过枫糖节这个好时机。除了赏枫讲究地理位置和时机之外，品枫也不例外。安大略省和魁北克省拥有加拿大最多最美的枫林，东起魁北克城，沿圣劳伦斯河向西一直延伸到尼亚加拉大瀑布，就是加拿大著名的“枫树大道”。在这片长达800千米的狭长地带上分布着大小糖厂上万个，年产枫糖3.2万吨。而诸多枫树品种中，最著名的是糖枫和黑枫，只因其树液含糖量可达7%至10%。

工兵：在魁北克的枫林中分布着无数枫糖小屋，它们都对公众开放。枫糖小屋里通常会包括枫糖主题大餐、参观枫林、体验枫糖制作、参观枫糖农场等，十分适合家庭活动，不容错过。

热情泼水节@泰国

自古以来泼水节都是庆祝泰国新年的重要节日，象征着对未来美好的期望和祝福。

每年的4月13日到15日，泼水节将历时三天，这是被泰国人视为最重要的日子，就如同中国的春节那么热闹、喜庆、欢腾。每逢此时，泰国当地人通常以互相泼水的方式来庆祝。

在节日到来前，当地人会清扫房屋内外，焚烧旧衣服，驱除晦气；在节日期间，人们互相泼水祝福，还会举办选美大赛、花车游行、美食展览、文化艺术表演等一系列庆祝活动。白天，人们会到寺庙中堆沙塔，插彩旗献花，祈求五谷丰登；到晚上，晚辈将浸有花瓣的香水洒在长辈的手臂上、背上，表示对长辈的美好祝福。此后，长辈再将水淋在晚辈的头上，表示来自长辈的赐福。

近年来，越来越多的国际游客加入其中，齐齐在纷飞的水珠中感受泰国人民的热情和纯真。其中，尤以清迈保留了众多传统仪式而闻名。那在清迈古护城河边的打水仗的热闹和气势是连曼谷也不能比拟的：花车车队横穿整个清迈市，人群随着车队游走，形成长龙，有跳舞的人，有泼水的人，这座寂静的古城此时飞扬着欢声笑语，无论你来自何方，每个人都能玩得酣畅淋漓、不亦乐乎。

地雷：泰国泼水节有一些禁忌需要注意，不能从背后惊吓别人，虽然是泼水节但源自美好的意愿，因此掌握分寸很重要。

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