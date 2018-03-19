变阵 出奇效 武磊 大四喜 上港 三连胜

晨报记者 俞炯

（广州3月18日电）

开赛仅仅10分钟就两球落后，还是在广州富力的主场，当不少人都认为上港队败局已定的时候，佩雷拉和他的球员们完成了惊天逆转，最终在中超第三轮比赛中5∶2力克富力。武磊更是先追平了郝海东的中国顶级联赛个人帽子戏法次数纪录，接着又上演“大四喜”。上港队在取得联赛三连胜之后，以净胜球的优势力压山东鲁能，暂时在中超积分榜上领跑。

陈彬彬首发当奇兵

如何应对广州富力强大的攻击线，连续征战身体疲劳的上港队赛前选择了稳守反击的策略。也正是在这样的安排下，U23小将由胡靖航变成了陈彬彬。“我们赛前研究了对手，决定在攻击线上安排速度更快的球员。”

武磊、陈彬彬和胡尔克，上港队锋线上三位速度型球员还没有开始发威，就被对手的两个进球当头棒喝。不过好在广州富力有点杀红了眼，自信过头地继续猛攻上港队的防线，这让佩雷拉的球队尽管两球落后，但依旧可以用赛前指定的策略去比赛。

在武磊打进第一个进球前，陈彬彬就有一次左路突破下底传中，可惜武磊的射门擦着门柱偏出。在广州富力左边的丁海峰表现糟糕的情况下，右边的唐淼也因为被陈彬彬牵制而几乎无法压上进攻。掐断了富力队最擅长的两个边路，他们只能开始长传，进攻威胁大减。尤其是武磊在上半场就完成“帽子戏法”，帮助球队反超比分之后，上港队的反击对于急于扳平比分的富力来说，几乎招招致命。

奠定胜局的第四个进球就是来自上港队的快速反击，陈彬彬左路突破后助攻胡尔克得分。“我没有想过自己会有助攻。在场上想的就是把自己特点发挥出来。”陈彬彬透露，主帅佩雷拉赛前也是这么要求自己的。

武磊频繁换位出机会

上港队首发的三名前锋中，陈彬彬相对固定在左路，而武磊一开始在中间，但是踢着踢着就变成了右边锋，然后就是不停地和胡尔克换位，寻找对方防线身后的空当。

佩雷拉赛后透露了自己的战术安排，“我让武磊在中锋和边锋之间切换，武磊、胡尔克、陈彬彬都是能踢多个位置的球员，还能不断换位，知道在不同位置上如何去比赛，这些我们在训练中都练过。”

因此，武磊机敏捕捉战机的特点得到了淋漓尽致的发挥。更出彩的是，本场比赛他的射门成功率极高。要知道上一次有本土球员在顶级联赛中打入四球，还是12年前的“中超射手王”李金羽。这是武磊本赛季的第二个“帽子戏法”；也是他第二次在广州越秀山体育场上演“帽子戏法”；这还是他在中国顶级联赛中完成的第6个“帽子戏法”，已经追平之前排历史第一的郝海东。目前武磊三轮打进7球，在中超射手榜上排名第一，大有一争赛季最佳射手的意思。

上海上港5∶2广州富力

上港队报

佩雷拉：

我对球员的表现很自豪。在这样天气和场地条件下，能打出这样精彩的比赛不容易，考虑到面对富力这样一支很好的球队，在两球落后情况下扳回来很不容易。

武磊：

我们这个团队，每一个人的努力，换来这样一个结果，非常不容易。现在最主要的目标，就是把自己的状态保持住。

陈彬彬：

两球落后的时候，大家都没有

泄气，一球一球扳回来。