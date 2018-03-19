晨报记者 甘 慧

（贵阳3月18日电）

凭借莫雷诺的头球，客场作战的绿地申花1∶0小胜贵州恒丰，拿到了球队2018赛季开始后的第一场胜利。

比赛前一天，准备进行踩场训练的绿地申花与结束适应场地训练的贵州恒丰，在赛前上演了和谐、温馨的“老友记”。曼萨诺用并不熟练的中文，对吴金贵说：“冠军！冠军！”恭喜吴金贵率领球队夺得了2017赛季足协杯冠军。吴金贵笑着说，“这已经过去了，能够拿到冠军，要感谢你为球队打好了一个很好的基础。”

老朋友相见，握手拥抱热聊自然是少不了的，但这却是一场谁都输不起的比赛。申花本赛季7场比赛未尝胜绩，急需一场胜利提升球队的士气。而曼萨诺率领的贵州智诚新赛季联赛两连败，也需要用胜利来摆脱目前在积分榜上不利的局面。

由于马丁斯腿部不适，本场比赛吴金贵只带了莫雷诺、瓜林和罗梅罗3名外援到贵阳，并全部首发登场。U23方面，刘若钒首发上场，并被安排在了前锋线上。柏佳骏伤愈复出，出任左边后卫。而荣昊则位置前提，出任左边前卫。有了柏佳骏和荣昊，申花的左路进攻较前两场比赛活跃了不少。第68分钟，罗梅罗左路下底传中，莫雷诺力压赵和靖，跃起头球攻门，皮球打在右侧门柱上弹到另一侧，缓缓滚入门内，申花1∶0领先。领先之后，申花换下莫雷诺，换上U23小将李晓明。在顶住对方的多次进攻后，申花终于拿到了赛季首胜。