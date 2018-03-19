WESG全球总决赛闭幕

晨报记者甘慧报道 3月18日，由蚂蚁金服冠名的第二届WESG全球总决赛在中国海口落下帷幕，经过焦灼的三局比赛，瑞典战队Fnatic 获CS:GO项目通用组冠军，来自俄罗斯的Team Russia 则获Dota2项目冠军。星际争霸Ⅱ项目及炉石传说项目通用组冠军分别由韩国选手Maru 和土耳其选手 Fuji-toraHS抱走。女子组方面，中国姑娘夺得一金两银：炉石传说女子组冠亚军、CS:GO女子组亚军，撑起了中国电竞一片天。俄罗斯拿下了奖牌榜的第一名，中国和韩国分列奖牌榜二三位。

亚奥理事会终身名誉副主席魏纪中也出现在了此次WESG的比赛现场，他介绍道，根据章程，亚奥理事会有权在每届亚运会选择两个新项目。去年4月，他们就与阿里体育共同推动将电子竞技成为2022年杭州亚运两个新增项目之一。