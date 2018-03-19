第一次，五星红旗在冬残奥赛场内升起

新华社记者 耿学鹏 刘宁 顾涓

韩国江陵冰壶馆，平昌冬残奥会轮椅冰壶决赛加时局，中国队教练岳清爽刚刚叫完暂停。

四垒王海涛细微地挪动了几下轮椅，附下身仔细瞄看赛道另一端的营垒。身后，队友王蒙稳稳抵住他的轮椅。另一端，陈建新用标杆指着进营点。推杆，冰壶在冰面上划出一道轨迹。两端，中国队员不禁低吼。

这是中国队加时局第7掷，也是关键一掷。冰壶在赛道上滑向营垒，牢牢挡住挪威队可能的掷壶线路，挪威队绝望地放弃了最后一掷。

“中国队赢了！中国队冠军！”全场沸腾，观众呐喊起来。赛场内，队员们忘情地击掌，拥抱。教练岳清爽从教练区跳下，张开双臂跑向队员。

这是创造历史的时刻。中国代表团赢得了冬残奥参赛历史上的第一枚奖牌，一枚金色的奖牌！

中国队赢下的是一场令人窒息的比赛。双方在8局苦战中打成5比5平，进入加时局。从始至终，每一掷几乎都决定着胜负。

最终的胜利属于中国队，取胜靠的是实力、自信与团结。

论实力，中国队在这届比赛中的成功率居四强首位。当天比赛中，中国队同样以61%的成功率领先对手。“我们靠实力拿下比赛！击打是我们的强项，”岳清爽说，“只要我们心态放平稳，没有任何队能阻挡我们。”

实力成就自信。自始至终，中国队员与教练都保持着坚定的信心。在加时局中，队里年龄最小的陈建新掷出一记绝妙好球，奠定胜局。“建新之前的一掷轻了，他告诉队友，再给我一次机会，我一定能做到，”岳清爽说，“最终，他成功了。这就是他的自信！”

自信源自团结。整场比赛中，中国队员与教练之间相互鼓励，每一次投掷，无论好坏，队员之间总会击掌、打气。赛后回忆起比赛中一次失误时，王海涛说，自己当时有些紧张，但是“我的队友打得很好，我们是一个团队”。

为了这一枚金牌，这支团队付出了太多。轮椅冰壶队去年7月开始国家队选拔，随后进入集训。普通人可能很难想象，这支队伍在训练中付出了怎样的艰辛。

看到采访区内带着胜利的喜悦、总爱跟队友开玩笑的陈建新，有多少人知道，他因交通意外导致双下肢瘫痪，训练中还要插着尿管。又有多少人知道，轮椅冰壶队队员们因为下肢肢残，训练中有时在冰场内冻着了可能自己都没有察觉。与健全人运动员相比，他们往往需要更多努力才能做到一个“简单的”动作。

对于这些，队员们在采访中却不愿多说，只是朴实地说上一句，“每天都在勤练、苦练，一有时间就多想想冰壶”。也许，决赛中获胜那一刻，一垒王蒙控制不住流下的泪水，说明了许多。

为了这一枚金牌，中国轮椅冰壶也等待了太久。9年前，轮椅冰壶队因为赛道上一丝头发，错失2010年温哥华冬残奥会入场券。4年前，中国队在索契冬残奥会上被对手英国队反超，错失铜牌。

现在这支国家队中，王海涛、刘微、张强是索契时的老队员，教练员李建锐则一直苦守轮椅冰壶。“11年了，有这个（夺金的）结果，我觉得对我们来说是个安慰，”李建锐赛后说。

艰苦的训练，多年的坚持，期盼的就是五星红旗第一次在冬残奥会赛场上升起的那一刻。

17日下午，江陵冰壶馆内，领奖台上的中国队员们用右手捂住队服左胸上的国旗，五星红旗在义勇军进行曲中升起。

“一个人心里有祖国，为祖国而战，就是最大荣光。感谢运动员们，他们不畏艰难，奋力拼搏，克服所有困难。”中国残联主席、中国体育代表团团长张海迪赛后接受采访时说，“我们都应该学习这些残疾人运动员，学习他们百折不挠的精神。有了这种精神，我们就没有克服不了的困难。”

平昌冬残奥会即将落下帷幕，北京时间将正式开启。张海迪说，轮椅冰壶队的这场胜利为2022北京冬奥会、冬残奥会“奠定了良好的基础”。

对4年之后，王海涛的话透着朴实，也显露自信。“相信过程！”他说。