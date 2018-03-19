■花言峭语-别把黑童话当真

韩松落



如果要问你，最近最热的韩剧是哪部？答案当然是《迷雾》。这部由金南珠和池珍熙主演的电视剧，上月初开播，很短时间，就成了朋友圈里讨论度最高的电视剧，而且它不光有话题性，更有口碑，在一向非常严苛的豆瓣上，它的得分是9.1分。要知道，我心目中的美剧第一名，《绝命毒师》，也就是这个分数。

《迷雾》为什么受欢迎呢？因为，它把人的自私自利、争强好胜、不择手段，以及所有见不得光的欲望，都摆到了台面上，而且，这个自私自利的主人公，还是个女性，这个设定，完全推翻了以往人们对女性性别的印象，所以特别让人受刺激。在整个世界都进入新的冷漠时代，人们齐心协力反对“政治正确”，嘲笑友爱互助，极力主张个人主义的时代，在女性觉醒，拥有越来越多权利的时代，这个剧的设定，无疑是一种全新的正确。

不过，如果把《迷雾》这个剧，和韩国演艺圈的现实对照来看，就非常有意思了。在这部剧热播的同时，韩国的metoo运动，进入了非常激烈的阶段，许多韩国男星名人，被揭发有性骚扰和性侵行为，甚至连韩国著名诗人，诺贝尔文学奖的大热人选高银都在其中。最令人震惊的，还是韩国著名导演金基德，他被几位女演员指控犯有严重的性侵行为，但之所以令人震惊，不是因为他的性侵行为本身，而是他的肆无忌惮、穷凶极恶，一位出面指控的女演员说，他的剧组到了晚上，就像一个狼窝。当然，所有出面指控的女演员，即便得到了舆论的支持，演艺生涯也就结束了。

再联系韩国演艺界过去的性丑闻和自杀新闻，我们不得不看到一个现实，韩国演艺界的职员，尤其是女职员，地位是相当低下的，在这样一个圈子里，是不可能出现《迷雾》中女主人公这样的黑色女英雄的，不是她们不想，而是她们根本没有机会，她们没有机会去自私自利、不择手段，去突破人生的天花板。

就是这样的韩国演艺圈，拍出了《迷雾》，以貌似三观不正的方式，给女性出了一口气，让女性心醉神迷，以为看了《迷雾》，可以学到职场真谛，只要像《迷雾》的主人公那样气场全开，就能成为人生赢家。但只要联系韩国演艺界的现实，你就会知道，这都是毫无现实基础的，从本质上来讲，《迷雾》的故事还是一种意淫，是另一种玛丽苏，或者说，是一种黑童话。

什么是黑童话，就是一种和普通童话背道而驰的童话，它貌似血腥、残忍、暗黑，却是用这种相反的方式，来肯定人生，表达对人生的热爱，对未来的希望，它不过是在说狠话，赌口气，表示“我什么都看穿了”“我什么都想到了”，作为一种防御。

黑童话本质上还是童话，只不过用了相反的方式来表达。《迷雾》正是这样一个故事，即便它看起来残酷、冷静、血淋淋，但它还是肯定职场中的正面因素的，认为人只要有实力就可以为所欲为，并且努力夸大这种因素，只不过用了黑色浪漫的方式。这么看来，它还是一个童话故事，不能当真，不能效仿，如果按照它那一套来经营职场，绝对惨败，第一关就被踢出局了。别的不说，七情上面、到处树敌、好狠斗勇，绝对是职场大忌。

《迷雾》不能效仿，不能相信，那么，我们该相信什么？我们应该相信现实，接触现实，干涉现实，不要把自己和真正的现实隔离，在现实中，找到真正的突围之路。而不是动不动走上用童话来解读人生之路，不管是白童话，还是黑童话。