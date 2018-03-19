■佟言无忌-名人们的交情圈

黄佟佟



青年演员姚笛被富二代求婚，通稿发得满天都是，也带点翻身的意味，毕竟2014年的那场“周一见”的风波，始作俑者没伤着，把她可真给伤得不轻——嫁给富二代再生个孩子，36岁的姚笛，用过去的说法，算是真的上岸了。

在示婚的现场，人们发现了另外一个最近很红的人物，就是马苏，有网友甚至开玩笑，马苏是开婚介所的么，怎么哪都有她。

实际上，马苏还真跟姚笛是老铁，她们俩的交情可比马苏跟李小璐深多了，马苏和李小璐只能称之为姑嫂关系，因为马苏跟李小璐老公贾乃亮是同届生（马苏曾称他们俩是同学，实际上只能称是同届北京电影学院2001年届，马苏是2001年高职班的，贾乃亮是2001本科班的，这两个班的区别基本相当于嫡出庶出吧，高职班相对容易进，时间也短，费用也高，基本有钱有关系都能搞进去），两个人一起拍过戏，而马苏和姚笛才是正宗的同学，都是高职班的，这么些年，两位女生也确确实实是风风雨雨一起过，也算得上是风雨同路。

名人们的朋友圈，有点神鬼莫测，一会她跟她站台，一会他参加他的婚宴，实际上跟我们一般人的朋友圈也没啥两样，有的是一起同过学，有的是一起共过事，认识了，脾气合的就来往着，脾气不合的就散了，仅此而已，比如2012年捞仔的婚礼，那英、毛阿敏、孙楠都去了，大家都不知道捞仔是谁，其实人家是圈内著名的制作人，那英是当年在广东唱歌的时候就跟捞仔很熟，算是相识于微时。

同在一个圈子，大家私交又不错，来往着，就容易组成小团伙，这也是人类生存的一种方式，单打独斗毕竟不如小团伙那般人多力量大，有什么事互通信息互相照应，而且因为熟悉，合作起来没有沟通成本，快很多，比如杜琪峰拍戏就喜欢用刘青云，为什么？因为好用，两个人好得穿一条裤子，连住的地方都隔得近，两个人又都是丁克，有空时就聚在一起吃吃喝喝，有戏当然就一起拍了。

能互相成为老友的人都是经历过考验的，脾气也相合，但为什么多年老友有时也会翻脸，而且翻得那么彻底呢？其实主要是利益，比如说当年的张艺谋和张伟平撕，还不是因为张伟平实在太贪，差不多要吃干剥尽的架势，当然最后势必有一撕。还有就是彼此的速度不一样了，有人走得快，有人走得慢，有网友讽刺杨幂谁红跟谁玩，实际是杨幂走得太快了，她太红了，身边的资源如风水轮流转，没有时间和旧友们玩也是其中之一，天天喝下午茶玩泰迪确实是没什么工作的人才有可能做的，如果工作排山倒海，肯定没法和旧日的朋友们一起玩耍了。

人和人之间的关系，第一靠的是缘分；第二靠的是际遇，通常来说，一直呆在顶峰的人并不会有太多朋友，因为忙，也因为涉及的利益太多，比如周润发就没有太多老友，但摔下深谷的人也没有太多朋友，所谓富在深山有人寻，贫在闹市无人问是人间的常态，也可以理解，每个人都自顾不暇，呆在山腰上的朋友肯定多一点，因为有钱又有闲； 第三就是靠选择，人品好与人为善的人朋友肯定多，人是群居动物，有几个来往多年的老友也算是人生的支柱，这种局面的形成，自己得争气，也要乐于助人，另外就是不选同一条竞争道上的朋友，泰迪姐妹花们之所以反目不就是因为彼此之间戏路相似，难免最后成为对头，所以，导演愿意跟演员交朋友，跟编剧交朋友，少有跟导演交朋友，从事不同专业不用竞争不伤和气，大家还可以合作共赢；最后，当然就是人品要好一点，刚刚退休的李嘉诚毕生的经验就是：先考虑别人的利益，不要占任何人的便宜。