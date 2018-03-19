■钱眼识人-将嫁未嫁的林志玲

钱德勒



上周出差，为了打发飞机上的时间就下载了有声书，是作家毕飞宇聊文学名著，包括莫泊桑的 《项链》以及《红楼梦》、《水浒传》的选段等等，还别说，不但不枯燥，反而提供给我不少从未想到过的视角，比如说起王熙凤探病秦可卿，我就从来没有想到曹雪芹字里行间实则埋了笔墨去讲王熙凤的隐情，她是不是可能背着闺蜜秦可卿与其丈夫贾蓉有些拿不到台面上的暧昧等等。毕飞宇说之所以《红楼梦》放在世界文坛上都堪称巅峰之作，曹雪芹是伟大的作家，就在于这部作品惊人的丰富程度，我们看到的是一部《红楼梦》，但很多留白，很多反逻辑的描写则指引着令人神往却无限接近的另外一部，将写未写的《红楼梦》。

说来也巧，台湾明星林志玲恰好高频次地出现在我的视线里，首先是飞机上我还看了她客串出演的爱情喜剧《喜欢.你》，其次是下了飞机我刷微博看到有一条新闻是说，她和言承旭将在巴厘岛秘密结婚。我认为这两次“现身”恰好是林志玲现在和未来某种状态奇妙的折射，未必全然真实，严丝合缝，但至少代表了一部分的可能性，尤其当我套用毕飞宇老师的观点进行脑洞测试，好玩。

这几年的林志玲，不是以肉身的魅力占据受众的心智，相反，被提及更多的是她的情商，如何周旋在场面上各种凶险的尴尬中片叶不沾身，无论男女基本都不会讨厌她，当然也不曾走进她的内心，从心理距离来说她是“只可远观”的，即使像陈冠希这样的咆哮分子也未曾坏了林志玲的金身，让她泄了优雅体面的气息。从传统的两性观点来看，这样的女子是最适合嫁人的，并且一定要放在正室里辟邪，所以林志玲才是真正有一副“未婚妻”的面容。这是被写在明面上的，那毕飞宇所说的留白在哪里呢？

电影《喜欢.你》有些启示，这部电影本身就有一些曲笔春秋的拍法，林志玲扮演霸道总裁金城武的私人厨师，服务了七年，出场两次，第一次是遭遇女主角周冬雨，鬼马精灵的女厨子，第二次就是跑到周冬雨的主场去谈判，允许对方周末给总裁做菜。但凡有点幽默感的观众都能听出来，导演是玩了一个把戏，把男女情欲之事比作吃饭，而厨子对位的就是枕边人。如果把台词里的厨子换成爱人，也是相通的。说大白话就是，林志玲和周冬雨的谈判，分明就是正室质问第三者的狗血戏码。但编剧之所以不那么狗血，除了幽默感，我认为是他挖掘到情爱世界里一些“将写未写”的秘密。在我看来，无论是私人厨子还是偶尔邂逅，心仪的厨子，第一层可以理解为老婆与情人的矛盾，但是继续往下说，理解成现在成熟的人妻与当初叛逆的少女之间的对话，也是很通的。

林志玲有一句台词说总裁或许觉得枯燥，但是只要他想起来，自己做的菜就是家的味道，妻子占据的是习惯。跳出电影，林志玲和言承旭的结合，在我看来就是惯性使然，是娱乐圈兜兜转转最终屈从于“舒服”二字。数年前，我采访林志玲，她也很坦然地聊到自己与言承旭分手后的痛苦：我付出了那么多，为何没有等到一个结果？错的不是我。当初的志玲姐姐就是男方机车上黑发飞扬的甜心罢了，只想到恋爱大过天，却没有做好嫁人的准备。令人唏嘘的是，准备好嫁人，就要受得了，熬得住，撑得起，把自己的情绪锁进体面的金身，即使媒体追问也要打太极否认。习惯，是未婚妻的护身符，却也是日后的圈地。