■情人看剑-古天乐拿个影帝有多难？

长凤新



入行20多年，拍了100多部电影，古天乐日前终于拿下他人生的第一个电影奖项：亚洲电影大奖最佳男主角。走上领奖台的那一幕，让人想起林青霞1990年夺得金马影后时的话，“从台下到颁奖台，距离这么短，对很多人来说可能很近，但是对我来说，好像走了几个世纪这么远。”那时林大美人已经入行17年，从未受过奖项肯定，难怪觉得道路曲折漫长。古天乐的等待更长，不算不知道，再过两年他就已年过半百。

按今天的说法，或许是颜值限制了观众对他们演技的想象力。古天乐第一次担任主角是1995年出演电视剧《神雕侠侣》，以亦正亦邪的玉面小生形象一炮而红，不少人惊叹，“一见杨过误终身”所言不虚。之后的《创世纪》《寻秦记》，送他直上青云。今年他还晒过一张与刘恺威、吴家乐、古巨基、何远恒的合影，原来当年TVB组过一队“新五虎将”，惜乎声名不振，没能造就梁朝伟刘德华那一代的影响力，当然，万人空巷追看一部港剧的日子早已一去不返。

人如飞沙风中转，借用村上春树新作《刺杀骑士团长》里的话，人生总会遇到需要大刀阔斧转型的时期，“一旦那个临界点来了，就必须迅速抓住它的尾巴，死死地紧抓不放，再不松手”，不过能在时代更替当中借势飞升的为数不多。古天乐这一代演员在浪潮翻涌中早已学会了接受现实，看他的微博，很多鸡汤都适合在低潮时抚慰自己，比如“每部戏都有自己的命运”，比如“我相信每个人都有属于自己的剧本”。

不得不让人留意到的一点是，与古天乐合作最多的演员是刘青云，至少有20部之多。某种意义上他们已被固定分配代言男演员的AB两面，一个代表灵魂深度，一个代表皮囊好看，一个负责深沉，一个负责酷帅，联袂可以满足女性观众的所有想象，因而在银幕上显得孟不离焦，焦不离孟——这对于古天乐来说，多少有些不公平。他也有多次突围的时机，比如在张艾嘉作品《一个好爸爸》里，演浪子回头的黑社会老大，《五个孩子的校长》里的角色，俨然就是他现实中慈善助学的写照，至于那些浪漫爱情片，其实难有突破。

终于等来《杀破狼·贪狼》，一个复杂的父亲角色，时时游走在爆发与崩溃的边缘，古天乐演来令人信服，顺利入围本届香港电影金像奖最佳男主角角逐。“全情投入，没有欺场”，他用来鼓舞自己的话，今天来看真实不虚。