5月携Hectopascal乐队沪上奏响电影音乐会-岩井俊二：导演与音乐家的双重自我

晨报记者 邱俪华

日本青春电影大师岩井俊二和他的乐队 Hectopascal（Hec&Pascal）将于5月13日登陆上海东方艺术中心，带来一场《既视感遇见未视感》音乐会。对岩井俊二的影迷来说，这将是一场饕餮盛宴，他的电影《燕尾蝶》《谜之转校生》《吸血鬼》 中的经典配乐都将一一上演。此外，Hectopascal乐队的原创音乐 《搬家》《Alucard》《冬天的小鸟》 等曲目也已经为影迷和乐迷备齐。

青春电影第一人

入门始于爱音乐

岩井俊二的名字和《情书》《花与爱丽丝》《关于莉莉周的一切》《燕尾蝶》等电影一样，早已是很多人心中的经典。从1980年代开始涉足影视圈至今，他用优秀的作品塑造了一套完整的“岩井美学”。

除了导演工作，他还参与了电影《花与爱丽丝》《四月物语》《吸血鬼》的配乐。镜头、画面，并不能完全满足他，电影所涉及的所有感官体验都令他痴迷，尤其是音乐。他从小就痴迷于钢琴的声音，可惜直到大学，才第一次真正摸到了钢琴。那段时光，他常常趁学校琴房无人时偷偷跑进去弹奏片刻。尽管在学生时代，他唯一接受过的钢琴教育就是音阶练习，但就是这简单的音阶练习成就了他日后的电影美学，当时他就暗下决心，“要拍出像音乐一样流动的画面”。

在《燕尾蝶》之后，他就开始尝试给自己的电影写曲，甚至，还有一个更大的梦想——和观众一起共享一个音乐的空间：“大家一开始听到的钢琴曲，我只是根据现场气氛随便弹的，因为我从未正式学过钢琴，但自从《燕尾蝶》之后我就经常尝试自己写曲，我希望有一天，这些曲子不是通过电影CD的原声碟，而是在现场、在一个空间里和大家一起分享。”

中年跨界玩音乐

青年增加新元气

这个5月，上海观众将有机会见证岩井俊二的“共享之梦”——这次他到上海，还带来了他的Hec-topascal乐队，乐队成员都是元气满满的青年音乐家，有主唱椎名琴音、钢琴桑原真子，还有小提琴荒井桃子、大提琴林田顺平和吉他宫内阳辅。

关于Hectopascal乐队的成立，似乎也是水到渠成般的事。与乐队成员桑原真子是在2011年的中国相遇的，当时他在北京和上海举办“岩井俊二电影音乐会”：“当时为了演奏我电影里的乐曲，特意请真子帮我进行编曲。有了这个缘分之后，我们就开始一起做音乐了。我当时就想‘如果我们能组成一个组合应该会非常有趣的’。”音乐会结束后，岩井俊二被真子的灵气与过人才华打动，也萌生了组建乐队的想法。

与乐队另一名成员椎名琴音相遇则是在电影片场，当时，岩井俊二收到椎名送来的歌曲小样，立刻被她清丽美妙的嗓音所打动。2015年，椎名在岩井俊二导演的动画电影中演唱了主题曲。终于，三人一拍即合，决定组建乐队，Hectopascal 就此诞生，由椎名琴音担任主唱，桑原真子负责钢琴。岩井俊二感慨道：“三个人在很凑巧的时间里相遇，也是一种缘分。”

Hectopascal这个乐队名也很有来头。乐队组建之初，《悠长假期》的编剧北川悦吏子说，为什么不叫Hectopascal呢？Pascal本是岩井俊二的笔名，也是《关于莉莉周的一切》 里的一个角色，Hec则是椎名琴音和桑原真子的组合，这个乐队名可谓周全又绝妙。之后，小提琴手荒井桃子、大提琴手林田顺平、吉他手宫内阳辅陆续加入。

说到自己在乐队中的身份时，岩井俊二谦虚地表示，自己只是“画面负责人”，同时也负责乐队作品的词曲创作工作。他这样形容Hectopascal的音乐会，“观众可能会有看了一部没有图像的电影的感觉”。

与上海缘分匪浅

也爱川剧和火锅

岩井俊二与中国的缘分颇深。1996年，在筹备电影《燕尾蝶》期间，为了研究亚洲的城市街道，他两次来沪。“当时的上海有很多劳动者和工地，非常震撼，这也很符合《燕尾蝶》的主题。”2002年，他又一次来到上海，这次他带来了作品《豆蔻年华》参加上海国际电影节。这时的上海，让岩井俊二感觉很清爽，“那时的上海和东京很像，干净而美丽。”

2011年时，他与钢琴家牧野由依在北京和上海举办了“岩井俊二电影音乐会”。同年，他还与著名电影人黄磊共同加盟了“纯爱电影工作室”，致力于为影迷打造唯美动人的华语纯爱电影。

2013年，他又悄悄来到了成都为某微电影做监制，还忙里偷闲地去了看一场川剧的折子戏。“变脸！”他用手势比划着一个大大的圈，“很精彩。川剧是中国的传统文化，这里面的故事上演着最传统的爱情、喜剧以及其他东西。”在他的眼里，传统的川剧像极了人与人之间的关系，“这种讲故事的风格很传统，现在大部分的电影语言都太过复杂化了，所以它给我很多创作上的灵感。”不仅如此，岩井俊二还特别喜欢吃成都的麻辣火锅，在吃的时候还必须再撒一把花椒。遗憾的是，他后来得了严重的痛风，只能忍痛割爱，不怎么吃火锅了。