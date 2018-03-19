晨报记者 徐 颖

罹患脑干肿瘤的作家李敖，病况转危，于昨天上午10点59分离世，享年83岁。这个突然的消息让很多人感到意外。

曾发亲笔信望好好告别

自2017年年初被查出罹患脑瘤以来，李敖的身体状况便一直备受关注。去年2月，李敖曾称，医生说他只剩三年时间，他最大目标是在三年内出齐《李敖大全集》85册。

去年3月，李敖曾发微博谈及病情，称已做了28次放射治疗，天天吃标靶药、类固醇、止痛药，“我会笑给中国人看，看李大师多么从容。阎王老爷敢要我吗？”去年年底，李敖好友陈文茜曾在微博上披露李敖近况，“如今，他说不了话，写不出字”，还称“一切都在倒数。折一个日子，算一个日子，看一次月亮，算一夜”。

去年6月，李敖发布了一封公开亲笔信，希望“跟家人、友人、仇人好好告别”。

新版《李敖自传》刚出版

就在今年年初，人民文学出版社刚推出新版《李敖自传》，回顾其一生经历，这是三年前李敖在80岁时写的自传。全书40多万字，五百多个小节，41幅照片插图。李敖用幽默诙谐的笔调，记取了一生中的点滴片段。

为什么要在80岁写自传?在“一百岁前的八十感言”一段中，李敖提到写这部自传的原因。他说：“因为我立志要活到一百岁，所以在八十岁时写这本书，好像太早了一点。但是八十总是一个关卡，要定性、定位，总不失为一定局。八十以后，所作所为无非就此定局，锦上添花而已；所以，一百岁以前的二十年，只是花团照眼，其为锦簇，八十以前早定之矣。于是，几经犹豫后，我还是决定写这本书，给我一生做一前瞻和总结。”

李敖还直言，“在我的文章和讲话中间，有个习惯也可以说是恶习，就是要随时插播吹嘘自己，插播以后，又回入正题，讲话与常人无异。”

李敖说：“我要用我的八十定性、定位，使人感到，后世的子孙，很难想象‘这世界上曾经走过这样一位血肉之躯’。”

他的一生是“骂”的一生

李敖出生于1935年，在北京读的小学，1949年随父赴台。曾被梁实秋拒绝，但被钱穆赏识，受胡适帮助，著作等身，才情兼备，著有3000万字80册的《李敖大全集》，自诩包揽“五十年来和五百年内中国人写白话文的前三名”； 他坐过牢、爱骂人、爱吹牛，是人人都怕的诉讼大王。而在最后一本自传的封面上，还写着这样一句话：要想佩服谁，我就照镜子。

李敖生平以嬉笑怒骂为己任，被西方传媒追捧为“中国近代最杰出的批评家”。经他抨击骂过的超过3000余人。从某种意义上说，李敖的一生是“骂”的一生。他骂古人，骂今人，骂知识分子也骂娱乐人物。尽管他的骂并非不讲道理，但臧否人物似乎是他的天性和乐趣。

李敖对自己的杂文最为满意，曾宣称“五十年来和五百年内，中国人写白话文的前三名是李敖、李敖、李敖”。“我深信，我这一辈子，其他的功德都不算,光凭好文章，就足以使我不朽。”他的小说《北京法源寺》曾被提名参选2000年诺贝尔文学奖。

李敖杂文的代表作有《传统下的独白》《胡适研究》《胡适评传》《孙中山研究》《李敖札记》等，所有作品结集出版为《李敖大全集》。

有人这样总结李敖：他独坐书斋、独步文坛、独立抗争；他狂放不羁、锋芒毕露、风流多情；他博闻强识、皓首穷经、纵横捭阖；他以玩世来醒世，用骂世而救世，他用一支笔震撼海峡两岸，用一张嘴影响无数华人。