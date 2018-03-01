与他面对面，晨报记者亲历李敖-“这个世界 应该从未见过我这么率真的人”

晨报记者 徐颖

2011年，晨报记者曾有幸通过电话对李敖进行了一次深度采访。当时，正逢《坐牢家爸爸给女儿的80封信》出版，李敖在台北仁爱路的家中接受了专访。76岁的他，声音洪亮、毫无顾忌地和记者谈往事，也谈生死和爱情。而李敖此生最得意的是，“这个世界应该从未见过我这么率真的人。”

谈亲情：

用更多金钱弥补父爱

新闻晨报：书出版后，人们看到了李敖温情的一面。你平时温情的那部分多吗？

李敖：应该是有的。但这书出了以后，我还是向出版社抱怨说，从此别人就不怕我了。

新闻晨报：你给女儿的信中，为什么大部分都是讲知识，很少言爱。你自认当年是个怎么样的父亲？

李敖：我觉得，一个人要很细腻地深入浅出地写出关于猫和狗的知识，这需要很大的动力。没有动力怎么可能写下那些文字？朱自清在《背影》中，写他父亲为了买水果，艰难地翻过月台，所有的爱都在不言之中。

新闻晨报：在女儿李文的成长过程中，你的父爱是缺失的。后来你出狱后，是怎么去弥补的？

李敖：人类自从发明钱币以后，好像所有的事情都可以用钱去补偿。我出钱让她在美国念书，在纽约读很贵的私立大学，去哥伦比亚大学念博士，我还在旧金山给她买了房子。很多人不了解，我的钱其实很有限。

新闻晨报：你一生著作丰富，应该有很好的版税收入啊？

李敖：所谓的作家富豪排行榜，都是造谣。我不是畅销书作家，即使当年畅销，大量的也是盗版书，我根本拿不到钱。写书不是好职业，但下辈子如果让我再选择，假设不会因为写作而坐牢，我还会选择这条路。

谈骂战：

后悔没小心选择敌人

新闻晨报：76岁的李敖，还是人们记忆中那个快意恩仇的李敖么？

李敖：到我这个年龄，别人记得多少就是多少了。我不在乎别人的评论，但作品依然很重要，以前我写来写去还是我自己，但现在我写的东西已经超过我自己。

新闻晨报：你这一生骂了很多人，当你回想时，觉得是快意多还是也有后悔？

李敖：王尔德有句话说，你要小心选择你的敌人。我后悔的是，敌人太滥，太不入流，但包围我的人太多，我没有办法选择。

谈生死：

我不会恐惧死亡

新闻晨报：现在，你最期待什么？最恐惧什么？

李敖：我最期待的是把我的想法写完。你问我恐惧什么，我没有恐惧，我不怕死。

新闻晨报：你如何看待生死？

李敖：生，我已经研究很多了，直到现在要面临死亡。死亡是一件躲不掉的事情，我已经离它越来越近了。

新闻晨报：你会写好遗嘱么？

李敖：我没有多少钱财。多年前我就立下遗嘱，遗体将捐给台大医学院做实验之用。

新闻晨报：回首你的一生，什么最让你值得骄傲？你会怎样总结你的一生？

李敖：可以用八个字来概括我，那就是“前无古人，后无来者”。我这样一个文人，最大的特色，给知识分子一种光芒万丈、神气活现的感觉。

谈男女：

悲欢离合很伤人

新闻晨报：你一生情史丰富，会经常怀念从前么？如何看待男女之爱？

李敖：我不太回忆。男女之爱，对于我来说，已经是上古的历史了。好的爱情故事都在小说、戏剧里，梁山伯与祝英台，罗密欧与朱丽叶，都是小说中的事，现实人生里不要有，因为这样太痛苦了，会很伤人，我自己就常常被伤。男女不要那么悲欢离合，过分多情、缠绵不是好习惯。

新闻晨报：这一生给世界带来的最大财富是什么？

李敖：这个世界应该从未见过我这么率真的人。

谈遗产：

传给儿女的只有伟大人格

新闻晨报：你会给你的儿女留下怎么样的财产？

李敖：我想我能留给他们的，应该是我的伟大人格，能做到我这样的，独来独往、四面树敌、六亲不认、八面威风、九死无悔，没有人有这样伟大的人格。尽管有时我也很滑头，但我会九死无悔地去坚持一个信仰。很多人不了解我的伟大人格，人们只能看到1/8的我，7/8的伟大人格还在冰山下。

新闻晨报：你目前最大的心愿是什么？

李敖：我最大的心愿是健康长寿。可以继续祸害别人，这个别人，不分大小、男女、老少、生死，都会带给我快乐。当然口舌之快，让别人难堪，只是快乐的一种。我最大的快乐，还是写作和读书的快乐。