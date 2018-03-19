时间，永前-古董表诉说时光的故事

时间无尽，永前。也许，只有一事一物的存在，让时间留下注脚。于是，有了世界的记载，有了可以回望的历史。琢磨它，仿佛让人回到那段岁月的繁华抑或沧桑，心绪沉浮，不经意间，彼此已经延伸了生命的跨度。或许，这正是收藏的意义之一！

2018年，虹桥友谊二十四岁。不论是1天24小时、1年24节气、还是民间流传的12年为一轮的坊间说法，24，一个仿佛始终与时间息息相关的数字。为此，正值二十四周年庆，虹桥友谊邀请国际古董钟表大师梅强年先生举办《古董钟表收藏艺术交流展》，藉时间艺术为虹桥友谊二十四花信年华留下美妙的注脚，同样，亦如时间，永前！

古董表让人迷醉

步入此次展览的展厅，便被梅强年先生纷繁的钟表收藏所惊艳，近100件展品，皆为其毕生收藏，如：全球第一款全自动劳力士手表、全球最小表盘（直径只有10mm）、色彩鲜艳图案立体的珐琅表……丰富的、难得一见的古董钟表以飨钟表艺术爱好者。

3月24日，梅强年还将在虹桥友谊为钟表爱好者传授古今名表真伪的鉴定秘技及如何发掘最具投资价值的钟表，同时带我们走进古董名表的魅力世界，包括：百达翡丽、江诗丹顿、爱彼、伯爵……

致力推广钟表文化

梅强年是一位出色的华人古董表鉴证家，长期致力于世界古董钟表的收藏和研究，并将其收藏的经典古董钟表带到了申城，希望能让更多人感受到古董表背后蕴藏着的时代文化气息、制作工艺技巧和收藏鉴定知识。在与梅先生交谈的过程中，不难感受到其对古董钟表的热爱、对推广钟表文化的希冀与决心，以及对时间的独到理解。其中，对梅老的两句话尤为印象深刻：“生命无不尽，宇宙时光最永恒。时间即生命，生命即时间。”这是一位耄耋老者对时间的体悟，也是一位古董钟表收藏家由钟表引伸出的精神价值。收藏艺术品，进而发展到从收藏的艺术品中启迪了思想，形成了自己独有的人生感悟。这也就是他反对玩物丧志，提倡玩物养志的人生收获。

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古今名表鉴定讲座

时间：3月24日14:00-17：00

地点：虹桥友谊商城1楼古董钟表收藏艺术

交流展展区内

电话：62700000转1183分机

（刘珂）