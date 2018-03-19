将销品茂HIGH 成主题乐园

晨报记者 钱 鑫

默林娱乐集团旗下的亚洲首家、全球第十家《惊魂秘境》，计划在今年夏季进驻上海悦荟广场，逼真的场境、诙谐的剧本以及高新技术的配合，将带领消费者展开一场穿越时光之旅。在此，消费者将通过系列感官刺激，来体验上海这座城市曾有过的神秘事件和人物故事。

WECC和 V plus 也进入中国，计划今年进驻上海大宁小城，带来的爱丽丝冒险奇遇记，由中英两国的戏剧制作团队经过五年的精心改编和策划，力图重现爱丽丝奇幻仙境，尽力展现真实的五感体验。

世茂集团与日本三丽鸥在上海签署了hello kitty的授权合作协议，计划10月建成拥有官方版权的 hello kitty主题乐园——世茂广场hello kitty 上海室内主题乐园。

全世界第一家儿童职业体验主题公园 Kidzania 于1999年在墨西哥成立，之后在世界各地，如马来西亚、英国、日本、阿联酋等国家推广儿童职业体验理念，并大获成功。之前，该主题乐园已和上海元祖梦世界儿童主题购物中心进行了合作。

在1:24的微缩景观中看北京的王朝更迭，在国家地理探索乐园看全球的人文风貌……这些丰富的主题活动体验，都将会在近两年进入上海、北京、沈阳等地的购物中心。今后，在上海甚至中国的很多大型销品茂中，消费者能和世界同步体验各种的主题乐园。据中商数据咨询中心对即将进入中国市场的海外娱乐项目统计，有皇家马德里足球体验中心、狮门娱乐天地、小猪佩奇主题乐园等12个来自海外的娱乐项目宣布将进驻中国的购物中心。

各种主题体验层出不穷

即将进入中国销品茂的各种主题乐园体验多样：比如有美国国家地理探险，有芬兰圣诞老人主题乐园，有小猪佩奇主题乐园、狮门娱乐天地的互动体验中心……全球第二大主题娱乐公司默林娱乐公司旗下就有很多主题乐园的业态，也尝试和很多的IP合作，比如说有打造家庭娱乐概念馆的“大城小像”，有刺激惊悚的“惊魂密境”，有针对学龄前亲子教育的小猪佩奇主题乐园。

美国国家地理探险家中心乐园，就通过世界领先的影像和技术水平，将国家地理的历险探索、自然历史、世界人文考古和风土民情等珍贵的影像题材和现代科技相融合，游客可化身为探险者，学习掌握野外生存的技能，亲身体验国家地理记者的户外摄影工作。

芬兰圣诞老人主题乐园进行了圣诞老人文化IP的多元化开发，其中有芬兰冰球馆、圣诞老人主题乐园等； 皇家马德里足球体验中心，让参与者置身于精彩的足球世界，参与者可记录个人的训练档案来制作属于自己的训练花絮，由此培育对运动的兴趣，持续提升足球的技术；上海提篮桥商业综合体将携手百老汇大剧院，打造虹口的音乐剧综合体。届时，会上演著名的迪士尼经典名剧如《狮子王》、《女巫前传》等，未来百老汇的经典剧目将在魔都倾情上演。

主题乐园背靠品牌背书

海外主题乐园形式、业态多样化，在目前公开的项目中，涵盖了马戏、剧院、微缩景观城、足球体验中心、影视主题乐园、儿童体验公园和剧场等多种主题等。

从目前公布的海外娱乐项目看，品牌背书是这些娱乐项目的一大特点，在上述项目中，有3项分别宣称与皇家马德里、国家地理、狮门等知名品牌达成合作，有2项来自知名家庭娱乐景点营运公司默林娱乐集团。像圣诞老人主题乐园、小猪佩奇主题乐园、HelloKitty 室内乐园这样的人气IP，也是用知名度吸引客流的代表。

据悉，太阳马戏城在上海也设立了办公室，在去年开启了京沪巡演。并计划在中国五个城市推出不同的主场秀，首个落地项目将是杭州的新天地。

不仅只落户一线城市

主题乐园选址也不再局限于一线城市的购物中心。以乐高探索中心为例，它拥有10个主题区，涵盖动手、游览、4D体验多种形式，在2016年成功落户上海后，去年9月宣布将把中国第2家乐高探索中心落户沈阳。这也是拥有杜莎夫人蜡像馆、长风海洋世界等多个知名娱乐项目的默林娱乐集团首次进入东北地区。新项目里还能看到不少落户珠海、杭州等城市。

业内人士认为，中国市场购物中心竞争激烈，商业地产经历了多年的跑马圈地之后，供大于求和同质化已成业内共识。在一、二线城市饱和后，商业地产开始向更广阔的市场扩张。海外娱乐项目通常兼具新奇性和知名度，与它们合作更容易凸显出购物中心竞争力和差异化。随着购物中心的下沉，海外娱乐项目也顺势进入了这些市场。

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上海销品茂中已现的主题体验中心

品牌名：林肯爵士乐上海中心

入驻地：外滩中心

由美方全程参与演出节目编排，参加开幕首演的纽约当红爵士艺术家维罗妮卡·斯威夫特、施坦威艺术家克里斯·派缇绍等，将有多位获得格莱美大奖的杰出爵士大师登上林肯爵士乐上海中心的舞台。

品牌名：航海王主题商店

入驻地：虹桥天地

作为中国大陆的首家商店，上海店的 logo 设计融合了中国元素，主题色为大气恢宏的中国红，同期举办 《ONE PIECE 航海王》 品牌特展航海王商店汇集了海内外官方的航海王周边商品。

品牌名：Jumplify Bungee

Workout Theatre

入驻地：无极限荟

来自泰国的 Jumplify Bungee Workout Theatre入驻了无极限荟，以蹦极为主打，作为一项有氧运动，将蹦极装备全副武装后，就可以做平常不可能做的动作。

品牌名：CHA LING

入驻地：兴业太古汇

内地第一家，法国的LVMH旗下融合了法式悦己态度和中式禅意的CHA LING，由CHA LING由路威酩轩集团（LVMH Research）研发，其古树普洱的出色美肤功效，在法国总部Helios实验室得到验证。

品牌名：小王子语言中心

入驻地：万象城

小王子语言中心是由法国《小王子》作者基金会官方独家授权的语言教育机构，从0岁开始”的教育理念，打造“爱+陪伴”的浸入式亲子互动学习课堂，为0-6岁孩子与家庭提供受益一生的人文英语教育。

品牌名：“光的空间”新华书店

入驻地：红星爱琴海

由国际建筑大师安藤忠雄设计的“光的空间”新华书店于12月16日正式亮相上海，设计师说：“我们希望这个空间能增加人与人、人与书的邂逅，使人们对书产生新的认识。犹如光之于建筑，只有阅读，能让未来的希望照亮人们的心房。”