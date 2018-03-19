气氛好，朝鲜外相访瑞典多待一天

惠晓霜（新华社专特稿）

朝鲜外务相李勇浩延长与瑞典外交大臣玛戈特·瓦尔斯特伦原定会谈计划，在“建设性气氛”下17日继续会谈。

李勇浩15日抵达瑞典，原定在这一北欧国家逗留两天。朝中社先前报道，李勇浩与瓦尔斯特伦将讨论“两国关系和共同关心的事务”。

朝鲜与美国之间，瑞典扮演着“中间人”角色。美国总统唐纳德·特朗普先前表态，接受朝方邀请，愿意在5月底前与朝鲜最高领导人金正恩会面。因而，李勇浩瑞典之行是否会为朝美首脑会面“铺路”受到关注。

只是，朝瑞外相17日结束会谈后，瑞方外交部发表一份声明，内容没有提及双方是否讨论了朝美首脑会面。

声明说，瓦尔斯特伦和李勇浩讨论了双边关系和“继续推进外交努力、以和平化解冲突所面临的机遇和挑战”。其中，“瑞方强调，朝方需要按照联合国安全理事会通过的多项决议，放弃核武器和导弹计划”。

另外，讨论议题包括“朝鲜人道主义形势、（朝鲜所受）制裁”以及相关国家之间的地区合作和安全事务。

瑞方说，李勇浩造访了位于瑞典首都斯德哥尔摩的知名智库斯德哥尔摩国际和平研究所，与所长、瑞典前外交大臣扬·埃利亚松和其他高层主管讨论朝鲜半岛局势。

李勇浩没有向媒体披露这次访瑞内容。

瑞典1973年与朝鲜建立外交关系，1975年在朝鲜开设大使馆，是首个在朝开设使馆的西方国家。瑞典长年代理美国在朝领事事务，如派外交官探视由朝方羁押的美国公民并促成他们获释。

瓦尔斯特伦说，会谈起初两天在“建设性气氛”中结束，因而延长一天。瑞典首相斯特凡·勒文与李勇浩会面，说瑞方希望为美朝首脑会面“提供便利”。

一名不愿公开身份的消息人士告诉路透社记者，李勇浩访问前，瑞方与美方和朝方都保持密切沟通，“瑞方将继续尽力，但当事方自己必须向前推动这一进程”。

韩国媒体报道，朝鲜外务省北美局副局长崔康日随同李勇浩访瑞。一名美国国务院官员说，美方没有派人参加朝瑞外相会晤。

美国白宫16日发表声明，说特朗普再次“确认”，愿意与金正恩会面。而朝方迄今没有以媒体发布方式公开证实已向特朗普发出会面邀请。