徐惠芬

3月11日，智利迎来了新总统——亿万富翁皮涅拉。这位中右翼总统的上台，也让拉美向“右”又多走了一步。

自上世纪90年代末以来，中左翼开始在拉美“走红”。1999年2月2日，查韦斯当选为委内瑞拉总统，以此为开端，随后，拉美十多个国家的左翼政党在大选中获胜，左翼在拉美成为绝对的主导力量。

但是，“红”了十多年的拉美政治版图，在2015年末开始出现变化。

2015年11月阿根廷大选，中右翼的马克里当选总统，结束了左翼执政联盟长达12年的执政史，拉美向右转出现端倪。

2015年12月委内瑞拉议会选举，反对派联盟夺取了议会三分之二多数席位，这也是马杜罗领导的执政党在议会选举中16年来首尝败绩。

2016年4月秘鲁大选，进入对决的两位总统候选人都来自中右翼政党，最后前华尔街银行家库琴斯基胜出。

2016年8月，罗塞夫遭弹劾下台后，在巴西连续执政13年的左翼劳工党成为在野党，中右翼的特梅尔成为总统。

现在，皮涅拉又登上智利总统的宝座，看来拉美向右转的步伐还在继续。

为何左翼政党这几年连连失利，而中右翼开始东山再起呢？看看拉美这几年的经济表现就明白了。

在经历了高速增长的“黄金十年”后，自2011年起，拉美经济增速持续走低，2015年、2016年甚至出现了负增长，直到2017年才开始出现回暖之势，但也远远比不上黄金时期的发展速度。

经济不好，老百姓自然对政府不满意。对左翼执政党失望的老百姓，于是寄希望于右翼政党，希望领导人变了，经济面貌也能跟着变。

当然，右翼并不能确保经济好转。事实上，拉美在上世纪末出现“左翼浪潮”，也与当时的经济不景气有关：从上世纪90年代到本世纪初，美国在拉美极力倡导的“新自由主义”经济模式失败，引发了金融危机，从而导致拉美多个国家出现左翼政党执政的局面。

所以说，对于老百姓而言，关键还是看经济发展怎么样，生活水平有没有提升。而拉美是继续向右走，还是往左回，关键也要看今后这个地区的经济形势。

远的不说，至少，两年内，会有个初步答案。今年，哥伦比亚、墨西哥、巴西、委内瑞拉等8个国家将选举产生新的政府或国家领导人；而明年，玻利维亚、阿根廷、乌拉圭等6国也将举行总统选举。在这14个国家的选举结果出炉后，拉美的走向会变得更加清晰吧。