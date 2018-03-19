“葫芦爷爷”的“葫芦娃”

晨报记者 任国强 摄影报道

“葫芦娃，葫芦娃，一根藤上七个娃，风吹雨打都不怕，啦啦啦啦”这首耳熟能详的歌，定能勾起80、90后的儿时回忆。

花白头发、花白胡子的“葫芦爷爷”不是动画片中的人物，他叫黄阿金，是一位葫芦雕刻手艺人。记者日前探访了他的“葫芦工坊”，不到10平方米的小屋里密密麻麻摆满了各种各样的葫芦，堪称“葫芦娃聚会”，葫芦上雕刻的图案线条流畅、构图巧妙,人物神态各异、栩栩传神。“葫芦爷爷”工作台上摆着一堆雕刻工具:斜口刀、直口刀、圆口刀足有十多种。桌旁放着一盏台灯,“葫芦爷爷”雕刻到精细的地方,总会对着台灯,细心雕琢。

“我能够从事葫芦雕刻也是一个偶然。2009年从上海港务局退休，一次在小摊上花3.8元买了三个小葫芦，尝试着画画、雕刻，结果朋友们都说好，我觉得可以结合自己的兴趣发展葫芦雕刻。一开始他对葫芦、雕刻工具的特性都不了解，经常刻错一点地方一个葫芦就废掉了，即便完成了，雕刻出来的葫芦作品也不成熟。黄阿金说，仅仅为了练切葫芦这一种技法，他就切坏了不少葫芦。而且，为了给葫芦填色，让色彩与葫芦融为一体，保证葫芦在把玩的时候不掉色，他使用了各种各样的色彩颜料，不断尝试新工艺。

“葫芦雕刻最重要的就是静心，如果心不静，雕刻出来的线条就会有锯齿感。黄阿金说，葫芦雕刻是一种很麻烦的工艺，需要先根据葫芦的形状设计图案，再用铅笔画稿，然后根据样稿进行雕刻，最后才能进行填色，一个小葫芦的雕刻时间需40多分钟，最吃工夫的是镂空葫芦，每个要花2个多月的时间，比制作一般的葫芦工艺品要复杂得多，先要在葫芦上画稿、勾线，然后用橄榄油将勾画的印记擦掉——不能用水，因为水可能渗进葫芦肉里，然后是雕刻、镂空、上色等工序。所以他经常一刻就是一天，退休生活都留给了雕刻葫芦。黄阿金的胞弟黄阿忠是著名画家，对于这个自学成才的哥哥，黄阿忠从来不吝批评他。在弟弟黄阿忠面前，哥哥黄阿金更像是个学生。弟弟的语气常常很严厉，但也许正是这份严厉，才能让黄阿金真正明白自己想找的缺失，更让他在不断弥补和充实之后，创作出更符合自己内心深处的追求。在大画家弟弟的启发下，追寻国画与葫芦雕刻相结合的方式。以纤细的线条描绘出山水、花鸟和人物，然后涂上松墨，使线条变得异常明显。依据葫芦的大小及形态，选择与之匹配的绘画形象，黄阿金从画稿起样、葫芦作画、勾线、擦印、雕刻，每一步都凝聚了他与画师的艺术情怀。由此“葫芦爷爷”的作品获得过第五届国际葫芦节葫芦工艺品最佳工艺二等奖，还曾以“九龙呈祥”的镂雕葫芦，获得天津第一届葫芦文化节金奖。

“葫芦爷爷”在与记者的交谈中表示，葫芦雕刻是中国传统工艺美术，雕刻葫芦的手艺不能失传，他一直在寻找葫芦雕画的传承人。“葫芦工坊”所在地汉阳居委也希望黄阿金的匠人精神能影响更多人，请“葫芦爷爷”到社区、学校里传授葫芦雕刻技艺，希望更多人了解传统工艺的魅力。