网购迪士尼畅游季卡付款引发误解-消费者：付尾款时交易关闭，定金不退　飞猪：表述不详细，购买页面有付款截止时间

晨报记者 佟继萍

近日，市民曾先生看到上海迪士尼度假区官方微信推销春夏畅游季卡：“在3月6日至3月11日期间预付定金，并于3月12日至18日期间完成购买，将享受约8折的早购特别优惠。”他兴冲冲地在飞猪官方旗舰店付了2份定金，但13日去付尾款时，却发现交易关闭了，无法支付，而且定金也要不回来了。

这究竟是怎么回事？

消费者反映：

没及时付尾款，不退定金

近日，曾先生看到上海迪士尼度假区官方微信文章《春夏畅游季卡来了：7月31日前无限入园！4月还有全新主题园区开幕！》推销春夏畅游季卡，文章中明确写着购卡时间：“在3月6日至3月11日期间预付定金，并于3月12日至18日期间完成购买，将享受约8折的早购特别优惠。”

于是,曾先生3月10日在飞猪网支付定金，一张价值988元的成人票和一张价值740元的儿童票，都是平日票，每张季卡的定金50元，两张共100元。

13日上午，曾先生去付尾款时，发现交易关闭了，无法支付尾款，与飞猪网客服沟通了一天，定金也要不回来了。“客服说因为我没及时付尾款，导致没完成交易，不退定金。”曾先生有些纳闷，“难道付尾款的时间从‘12日到18日’的7天变成12日一天了？那篇上海迪士尼度假区官方微信推送的文章根本没有相关提示。”

3月14日，按照上海迪士尼度假区官方微信这则推送文章的介绍，记者复制文字到手机淘宝APP,直接跳转到上海迪士尼度假区官方旗舰店的首页，春夏畅游季卡正在首页做推广，“温馨提示”中清楚地写着“限时8折，截止至3月18日”。

记者选择了曾先生预定的平日儿童季卡，8折后的价格同样是740元，但购买页面没有见到预付定金的说法，输入换票人信息直接进入确认付款页面。

记者咨询客服后得到确认：从3月13日到18日24时，迪士尼官方旗舰店可以直接购买春夏畅游季卡，享受8折优惠，无需支付定金。

“对，我也发现在旗舰店可以直接8折购买，不用付定金再购买那么麻烦。”曾先生也纳闷，为什么之前要先付定金呢？

飞猪回应：

表述造成误解，已退定金

上海迪士尼度假区官方微信推送的文章明确写着，“在3月6日至3月11日期间预付定金，并于3月12日至18日期间完成购买”，为何提前关闭交易呢？由此导致的“定金不退”，又是否合理呢？

15日，飞猪公关怡敏向记者解释，这是飞猪与迪士尼联合做的活动，相关文字表达的确不够详细，给消费者造成了误解，他们愿意退定金，并就相关疑问给予解答。

“其实，付尾款时间只有3月12日1天。”怡敏说，“迪士尼官方公众号推送文章描述的时间没错，但确实没有说得特别明白，比如预付定金后，3月12日要付尾款；13-18日可直接购买，不用付定金。

她同时强调，购买页面在显著位置都有对付尾款时间的提醒，并且也会给消费者发短信提醒付尾款时间，不存在提前关闭交易的情况。

飞猪方面提供的材料显示，在飞猪“上海迪士尼乐园春夏畅游季卡-平日卡”预售支付50元定金的页面上，有一行小字，写着“付尾款时间：3月12日00:00:00-3月13日00:00:00”。

曾先生说，因为字体较小，他没有注意到这一提醒，也没有收到相关短信提醒。

既然13-18日都可直接购买，为何还要让消费者先预付定金呢？

怡敏解释，付了定金表示一定能买到，其实是锁定库存，“如果大家关注旅游，预付定金的产品很多。”“经核实，像曾先生这种情况，因为文案表达上造成误解的只有这一笔。我们已将定金如数返还给曾先生，如果曾先生需要，3月18日24点前可以在线购买季卡。”

[提醒]

消费者下“定金”时需谨慎

上海融孚律师事务所合伙人杨维江律师解释，我们通常说的“订金”和“定金”有分别，“订金”相当于预付款，为了买某个商品先付一笔钱，如果实际成交了再付余下的钱款，若交易不成，订金是可以全额返还的。“定金”则约束买卖双方，起到锁定交易的目的，卖方收定金后应放弃其他交易机会，所以买方如果将来违约不继续交易了，已付的定金则相当于对卖方苦等的补偿，是要不回来的，反过来如果卖方违约了，要向买方双倍返还定金，也是为了补偿买方期待利益的受损。

在杨维江看来，如果是因为推广文案表达导致消费者产生误解的，相关平台不但要返还定金，还应双倍返还。

晨报记者注意到，2017年“双11”刚过，也曾有消费者反映，预付定金后享受的“优惠价”，实际并不比“双11”当天的价格便宜，甚至更贵。但根据促销规则，消费者预付的定金是不能退的。消费者因此陷入进退两难的境地：继续支付尾款，意味着要“吃进”这笔并不划算的交易；若放弃不付尾款，则面临定金的损失。

徐汇区消保委的工作人员曾提醒广大消费者：定金具有法律效力，面对商家的促销优惠活动，消费者下“定金”时需谨慎，尤其进行大额度消费时，更应保持冷静理性，按需购买，切不要因为草率下单而后悔莫及。同时要注意保存购买页面和相关价格、规则等信息，方便以后维权。