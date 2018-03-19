金山推民宿备案制 首批6家民宿开业

晨报记者李晓明报道 继浦东之后，金山也有了持证民宿。记者获悉，日前金山区召开了首批民宿集中备案专题会，向达到民宿规范要求的6户经营户颁发了民宿备案证明。这也意味着，首批持证民宿在金山正式开张。

金山区出台了关于促进特色民宿发展的相关意见，并决定在民宿较为集中的金山嘴渔村地区开展试点。经过初审、指导和验收，6家民宿在消防、治安、食品卫生、公共卫生、环境保护等方面，基本符合民宿规范要求，获得首批备案。

首批6家民宿包括“琴轩居”、“林泉渔家傲”、“藤缘”等。据介绍，要获得备案登记十分严格。在消防、食品卫生、治安、公共卫生方面都必须符合相关要求。比如为了保证食品、卫生安全，民宿必须有专门的消毒间。为了消除消防隐患，灭火器、消防箱、烟雾探测器、安全指示灯也缺一不可。

今年，金山区民宿发展协调机构还将继续优化民宿备案流程，加强指导山阳、廊下、枫泾等区域的民宿不断改善基础条件，尽快开展申报备案工作，早日纳入行业常态化安全监管和服务范围，提升民宿规范化、品质化发展水平。