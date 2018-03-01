最早的甜瓜“羊角蜜”上市了！-首次入沪销售,最高价约10元一斤

记者 谢克伟

晨报讯 市果品行业协会秘书长袁亚祥昨天透露，国内最早上市的甜瓜“羊角蜜”已经上市，估计本周会入沪销售。这是“羊角蜜”首次进入上海市场。虽然还未入市，但市民很想吃的话，可以在网上购买的，最高价大概10元一斤。

“羊角蜜”果实长锥形，一端大，一端稍细而尖，似羊角，故名“羊角蜜”。“羊角蜜”瓜脆，所以又被称为“羊角脆”。“羊角蜜”高糖度薄皮，目前主要在山东潍坊等地生长。除早春上市外，秋季也是其收获季节。“羊角蜜”皮色青绿，切开后瓜子是黄色，去掉瓜子，吃瓜瓤，皮很薄。“羊角蜜”是国内种植的甜瓜中上市最早的品种。上海农技中心相关负责人告诉记者，甜瓜的品种很多，上海暂未引进种植“羊角蜜”品种。

记者通过上海市果品行业协会了解到，今年潍坊市面上在售的“羊角蜜”是今年上市最早的甜瓜，批发价每斤5元到8元不等，零售最高要10元一斤，明显高于其它水果。进入3月中旬后“羊角蜜”逐渐上市，今年当地“羊角蜜”的产量不低，是个丰收年，估计要到销售高峰期，售价才会跌下来。

虽然还未入本市，但淘宝网上销售还是很火热的，销售的产地包括潍坊、宿迁、徐州、聊城等，以潍坊居多，网上销售的“羊角蜜”大都是5斤装，售价最高约10元一斤。淘宝网一家电商挂出的信息显示，5斤重包邮，售价是38.8元，已经有近250人付款购买。另外一家电商，批发5斤重的“羊角蜜”(其称为脆瓜羊角脆)，售价54.6元，已有近4000人付款购买了。

袁亚祥表示，进入4月中下旬之后，上海产的和外地产的甜瓜开始大量集中上市，但3月中旬至4月中旬上市的甜瓜很少，且这个时候除了草莓外上市的水果品种同样少，在这个时候尝尝甜瓜“羊角蜜”，应该是个不错的选择。