武康大楼上空“蜘蛛网”将入地-预计6月份可实现架空线全部放置于人行道下方

晨报记者 钟 晖

位于淮海中路的94岁老建筑武康大楼,长期被架空线“蜘蛛网”遮挡，其典雅容颜未能充分呈现。不过，本月开始，这令人扫兴的一幕将逐步消失，架空线清除工程已经启动。记者获悉，徐汇、虹口等区架空线入地计划已经率先付诸实施。

老建筑被“蜘蛛网”包围

“这里有很多架空线路布设，造成视线不佳，啥时候能改善？”昨天下午，一位老伯在武康大楼周围张望，向施工者询问着。

随着老伯的视线望去，武康大楼上空的黑色架空线纵横交错，的确有碍视觉。好在武康路及淮海中路人行道上，施工铭牌已经竖立起来，看来一场清理行动就要全面打响。淮海中路南侧马路的人行道也已经封闭，这里要实施地下开掘，将空中的架空线放置到人行道下面。

将架空线“赶”进管道

“的确是这样，我们正在进行信息管道的排管工程，正在做准备工作，今后可将架空线‘赶’到管道里去。”武康路架空线入地及合杆整治工程项目经理黄链刚告诉记者。

同时，架空线清理的具体位置不仅是淮海中路武康路周边，还包括宋庆龄故居大门前，其整个工程的范围是淮海中路的华山路-高安路-复兴路，施工至少要到6月份结束。

黄链刚表示，因涉及部门较多，已获巴士集团、交投公司、电力公司、信息管线公司的支持，将启动淮海中路（华山路-陕西南路段）电车电力触线拆除及淮海中路、武康路架空线入地及合杆整治工程，“半年后再来参观，武康大楼一定会更加夺人眼球。”

根据开工一批、推进一批、研究一批的要求，本月起，徐汇区每月将开工一批整治，首批道路包括淮海中路、岳阳路、武康路、肇嘉浜路、湖南路等。该区已制定架空线入地及合杆整治三年行动计划，计划3年内启动57条道路，约66公里架空线入地及合杆整治，力争内环线内架空线入地率超80%。