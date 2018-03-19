上海市义务教育入学报名系统开通-■网报时须在公办/民办中二选一　■幼升小都需提交照片

记者 李星言

晨报讯 昨天，“上海市义务教育入学报名系统”向公众开放，为全市适龄儿童、少年的家长以及各区招生工作提供便利服务。记者发现，虽然报名要到4月开始，但“公办民办同招”的网报页面已可见，家长在公民办小学报名时只能选择其中一项。

今年是上海市幼升小“公办民办同招”第一年，尽管此前已有政策详细说明，但不少家长昨天仍好奇地打开该报名系统，查看网报页面。去年仅报名民办小学的家长需要网报，而今年在“幼升小报名”页面点击进入后，会出来醒目的两个灰色按钮，并出现提示“请点击下方按钮，选择公办小学报名或民办小学报名。公办民办小学报名只能选择其中一项，请慎重选择。”

昨天是报名系统开通，但并非网报启动。目前该系统只提供政策信息的查询，要到4月公民办网上报名时开放报名系统。家长在网报时就要做出公办/民办的选择，但二者报名的截止日期不同。公办小学报名时间为4月26日-5月3日每天8:00-23:59，民办小学报名时间为4月26日-4月28日每天8:00-23:59。

今年的另一个变化是所有幼升小家长都须提交学生照片。往年只有报考民办小学的学生才需要提交照片，而今年4月8日-4月23日，所有幼升小家长都须在“入学报名系统”的“学生照片上传”栏目按规定要求上传学生照片。照片要求是白色背景、近期免冠数码照片，像素为272×354，分辨率为300dpi，jpg格式。

此外，系统提醒，目前170号段的手机号码无法接收到平台发送的短信通知，相关家长须备用一个其他号段的手机号码。