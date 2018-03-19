不怕事难、不怕事杂、不怕事多，沈彪32年来坚持探索破解农村基层治理难题-“三不怕”村支书让穷村换新颜

晨报首席记者 李芹 摄影报道

在嘉定区北管村，村党总支书记沈彪是众人眼中的“认真典范”，更因为其不怕事难、不怕事杂、不怕事多的“三不怕”精神，一步一步带领一个曾经付不起电费的穷村走上了安居乐业之途。

招商引资

打下扎实经济基础

沿着沪翔高速一路向西，很快便进入到了北管村的村域范围。一路上，一块又一块的空地十分显眼，这些腾挪出来的空地都属于“五违四必”建筑，曾经也是村可支配收入的来源之一。

但在整治面前，村党总支书记沈彪没有半点犹豫：30万平方米的五违四必整治，几十家违法经营企业搬离。因为如今的北管村不再是30多年前那个连电费都交不出的穷村，村里有底气放弃这些短期收益。而面对这批腾挪出来的新空间，以沈彪为代表的村干部和村民代表们一直在商议：该如何利用这些空间补上村民新需求的短板。

“前面20年忙招商引资，后面12年忙农村治理。”1986年任北管村党总支书记的沈彪坦言，如果早知道摆在自己面前的路如此艰难，可能就没有勇气接下这个担子。

位于马陆镇东南部的北管村曾是镇里最穷的六个村之一，区域面积2.65平方公里，连条像样的马路都没有。北管村村委会主任邵伟梁还记得，当时和沈彪两人披星戴月地出门找企业来投资，不少人一看到坑洼的路面就失去了投资信心。

最后，他们只能翻户口簿，希望能找到北管籍能人回乡帮助村子一起发展。高级工程师管允文就是被沈彪等人的诚心给打动，回来担任村办企业华通电器厂厂长。

在这股子不怕难的劲头下，1995年，小小的北管村造起500亩的工业园，一时在全区引起轰动。那段交不出电费被剪去电线的穷日子也开始慢慢翻篇。如今，北管村年可支配收入已达2400万元，“穷村”彻底翻了身。

补足短板

钱袋子投向民生实事

走进北陈路，街道两旁的商店鳞次栉比，休闲公园、托老所、门球场等配套设施也是应有尽有……“居民们的日常生活在这条马路上基本都可以得到满足，今年村里还要建生态公园、提升托老所能级，村民的生活是越来越幸福。”蔡家村民组长余晓东是最年轻的村民组长，他的话中透着一股油然而生的自豪。

事实上，作为社会治理中的“短板”，村居治理并不只有修路、修公园、修托老所等配套公共服务设施的完善。在带领北管村脱掉穷村帽子之后，沈彪就已经意识到：经济发展到一定水平后，一定会产生新问题困扰村居治理。

这个问题就是大量外来人口涌入后的有序管理。

北管村户籍人口2400余人，外地来沪人员近1.2万人，高峰期甚至一度超过1.5万人。别的不说，单说用电用水，就远远超过了当初的负荷配比。

于是，村委会通过提高公共配套设施，如公共厕所建设、水电用量多次扩容、下水管道多次翻修，才保障了基础供应。但除了基础设施问题，村居治理的难题还有不少：企业车辆乱停放、黑色小广告、随意乱设摊、进出人员无序等等。

村组自治

破解村居治理难题

表面上看，这些问题错综复杂，但在沈彪看来，要解决这些问题，核心是人。因此，村组自治应运而生。

北管村有11个村民小组，各村民小组实施封闭式管理。每个小组都有一位组长，公开选聘产生。姚家村民组长沈福兴，不但本地村民个个认识，90%以上的外来人员都叫得出名字。在他的案头，放着村民小组工作记录本、外来人口信息采集汇总表、户籍家庭信息采集汇总表等等7本台账。哪户房子出租？哪位老人独居？小组里再小的事，沈福兴心中都有一本明白账。

2012—2015年，针对村民关心的49条民生问题，北管村实行了村组封闭式管理改造、村宅视频监控系统安装、车辆管控、小厨房整治等43项为民实事工程，总投资约1700万元。

在村联勤指挥中心，依托于视频监控，各种乱贴小广告、乱停车尽收眼底，2分钟之内联勤人员必定会到现场进行处理。

有商有量

村规民约透着温情

和城市里的社区不同，北管村很多村民都是世代居住于此，彼此之间可能拐两个弯就有共同熟人。所以，在一些看似微小的杂乱小事中，在依托村规民约的制度化管理之余，有商有量透着温情。

民以食为天。在北管村有一批完全符合餐饮业要求的商户，却因为没有房产证等历史遗留问题而暂时办不出经营许可证。“一刀切”可能是最简单的管理方式，但考虑到村民实际需求，北管村与验收合格的经营户签约，同时加强日常监管，21家餐饮单位由此获得镇食安办发放的备案登记证。

类似散发着温情的村规民约还有很多，针对本村葡萄种植户，只需每天缴纳10元管理费，就可在专门区域设摊； 村民售卖自家种植的小菜，不花钱就能在菜场里做买卖。村民尹高宗说：“别看都是些小事，涉及的钱也不多，但有商有量的方式让大家都舒心。”

沈彪告诉记者，基层治理的问题远不止这些。如何适应新变化、跟上新时代，为基层守好土、看好房、管好人、服好务，是北管村目前最重要的课题。