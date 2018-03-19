来源：新华网

新华网 金佳绪

【学习进行时】抓工作，要有“真抓的实劲、敢抓的狠劲、善抓的巧劲、常抓的韧劲”，是习近平所倡导的，也是他自己的工作作风。今年全国两会到团组，习近平重点抓了哪些事？新华社《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”今天推出“真抓实干”系列报道之《习近平两会新语之“抓”字篇》，为您梳理。

3月5日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平参加十三届全国人大一次会议内蒙古代表团的审议。 新华社记者 谢环驰 摄

十九大后的首次全国两会，习近平先后来到6个团组，与代表委员共商国是。每到一个团组，他都要发表极具针对性的重要讲话，抓问题、抓大事、抓关键，一抓到底。

“抓”高质量发展，建设现代经济体系

高质量发展，是当前我国经济社会发展的关键词，也是习近平今年两会到团组时反复强调的“高频词”之一。

“羊、煤、土、气”一度是内蒙古引以为骄傲的经济增长支撑，然而伴随着我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，仅靠资源支撑的发展已难以持续。针对这一问题，习近平在内蒙古团参加审议时明确强调，要“把重点放在推动产业结构转型升级上”“要大力培育新产业、新动能、新增长极”“把现代能源经济这篇文章做好”“加强生态环境保护建设”，为资源型省份如何走高质量发展道路指明了方向。

在山东代表团参加审议时，习近平指出，“海洋是高质量发展战略要地”，对山东推进高质量发展提出要求：“要加快建设世界一流的海洋港口、完善的现代海洋产业体系、绿色可持续的海洋生态环境，为海洋强国建设作出贡献。”

切实推进高质量发展，离不开高效有序的体制机制所提供的保障。在广东团，习近平强调：“构建推动经济高质量发展的体制机制是一个系统工程，要通盘考虑、着眼长远，突出重点、抓住关键。”

推动高质量发展并非一日之功，不能一蹴而就，抓好这项工作需要有“功成不必在我”的精神。习近平告诫各级领导干部：“既要做让老百姓看得见、摸得着、得实惠的实事，也要做为后人作铺垫、打基础、利长远的好事，既要做显功，也要做潜功，不计较个人功名，追求人民群众的好口碑、历史沉淀之后真正的评价。”

这番“知心话”，抓住了情理，更抓住了人心。

“抓”改革促创新，广聚天下英才

“发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力。”在广东团，习近平首次将“发展”“人才”“创新”并列到“第一”的位置。

抓改革首先要抓重点，三个“第一”的“新提法”表明，它们是重中之重。

“中国如果不走创新驱动发展道路，新旧动能不能顺利转换，就不能真正强大起来。”习近平进一步阐释说，“强起来要靠创新，创新要靠人才”“人才政策、创新机制都是下一步改革的重点”。

这就是辩证的观点。

在广东团、山东团，习近平都重点提及人才对于推动乡村振兴的重要作用，强调要“让大学生甚至是海归人才主动回乡务农”，“要让精英人才到乡村的舞台上大施拳脚”。

才以用而日生，思以引而不竭。“聚天下英才而用之”一直是习近平“人才观”的重要内容，也是十八大以来他力倡创新、谋求突破的重要抓手。面对发展大势，习近平语真情真：“我们要推动营造科技创新的生态‘小气候’，增加我们的虹吸力”，“本土人才、海归人才要并用并重，使他们在报效祖国中实现自己的人生梦想”。

“抓”改革促创新，让人尽其才、物尽其用，习近平语重且心长，谋深而虑远。

“抓”乡村振兴，决胜脱贫攻坚

“到2020年我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，是我们的庄严承诺。一诺千金。”困难群众一直是习近平最牵挂的人，脱贫攻坚是他最为操心，花费精力最多的工作之一。

党的十八大以来的每年全国两会，习近平都利用参加团组审议讨论的时机，同代表委员们共商脱贫攻坚大计。今年全国两会上，习近平为脱贫攻坚工作继续把脉开方——“把脱贫攻坚同实施乡村振兴战略有机结合起来”。

“实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代做好‘三农’工作的总抓手。”

“打好脱贫攻坚战，关键是打好深度贫困地区脱贫攻坚战，关键是攻克贫困人口集中的乡（苏木）村（嘎查）。”在内蒙古团，习近平要求采取更加有力的举措、更加精细的工作，把广大农牧民的生活家园全面建设好。

“实施乡村振兴战略是一篇大文章，要统筹谋划，科学推进。”在山东团，习近平对乡村振兴战略作了重点阐释，围绕产业、人才、文化、生态、组织各个方面提出五个“振兴”，内外结合、点面结合，搭建起乡村振兴牢固的“四梁八柱”。

“农业强不强、农村美不美、农民富不富，决定着全面小康社会的成色和社会主义现代化的质量。”习近平谆谆告诫广大干部，要深刻认识实施乡村振兴战略的重要性和必要性，扎扎实实把乡村振兴战略实施好。

十八大以来，全国有6800多万人口摆脱贫困，以习近平同志为核心的党中央带领中国人民创造了人类减贫史上的奇迹。

2020年，我国将全面建成小康社会。如期打赢脱贫攻坚战，这在中华民族几千年历史发展上将是首次整体消除绝对贫困现象，对整个人类都具有重大意义。

“全社会要行动起来，尽锐出战，精准施策，不断夺取新胜利。”做好乡村振兴“大文章”，打赢脱贫攻坚战，习近平发出的铿锵之声擂响了夺取胜利的战鼓。

“抓”政治生态，激浊扬清扶正袪邪

“做好各方面工作，必须有一个良好政治生态。”“政治生态同自然生态一样，稍不注意就容易受到污染，一旦出现问题再想恢复就要付出很大代价。”政治生态，是习近平历年“两会时间”的高频词，是他常抓不懈的重要工作。

2015年全国两会，习近平在吉林团强调，政治生态污浊，从政环境就恶劣；政治生态清明，从政环境就优良。在江西团，习近平指出，严惩腐败分子是保持政治生态山清水秀的必然要求。

2017年全国两会，习近平先后在辽宁团、四川团再次谈到政治生态问题，对“关键少数”提出“把好用权‘方向盘’，系好廉洁‘安全带’，激浊扬清，扶正祛邪”的要求。

今年全国两会，习近平在重庆团用“政治要求”“迫切需要”“重要保障”3个定位深刻阐释良好政治生态对改革发展的重要作用，提出4个“要”的明确路径，并且鲜明提出领导干部要“讲政德”，即“明大德、守公德、严私德”。

推进全面从严治党，常抓不懈，久久为功。这是以习近平同志为核心的党中央对作风建设一以贯之的清醒认识和持之以恒的勇毅担当。

四年前，同样在“两会时间”，习近平在安徽团提出了“三严三实”的要求，强调各级领导干部都要树立和发扬好的作风，既严以修身、严以用权、严以律己，又谋事要实、创业要实、做人要实。

党的十八大以来，习近平狠抓作风建设，净化政治生态，重塑党的形象，党风政风持续好转，社会风气不断改善，广大干部群众焕发出干事创业的崭新风貌。

新时代需要有新的作为，需要有“真抓的实劲、敢抓的狠劲、善抓的巧劲、常抓的韧劲”抓好各项工作，一步一个脚印地向实现中国梦的目标奋勇迈进。