习近平同俄罗斯总统普京通电话

新华社北京3月19日电 19日，国家主席习近平同俄罗斯总统普京通电话。

习近平祝贺俄罗斯总统选举成功举行，祝贺普京连任俄罗斯总统。习近平指出，总统先生顺利当选连任，是俄罗斯人民作出的正确选择。相信在总统先生领导下，俄罗斯人民一定会继续凝神聚力、团结奋进，在国家发展建设中不断取得新成就。当前，中俄都处在国家发展振兴的关键阶段。今年是中国贯彻落实中共十九大精神开局之年，也是改革开放40周年。同往年相比，今年中国全国“两会”具有更加重要的意义。除选举产生新一届国家机构和全国政协领导人外，我们还审议了宪法修正案、监察法草案等重要议案，启动了新一轮国务院机构改革。这有利于更好团结激励全国人民为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。总统先生不久前发表的国情咨文，就俄罗斯国家建设、改善民生、科技创新等提出重要理念，我十分赞同。相信我们两国都会沿着既定方向，坚定走自己的路，取得新的成绩。

习近平强调，中俄是风雨同舟的全面战略协作伙伴，我同总统先生多次会晤，共同引领中俄关系经受住国际风云变幻的考验，达到历史最好时期。作为两个世界大国，中方愿同俄方继续携手努力，密切联系，深化合作，共同规划两国关系下一步发展，引领中俄关系走进新时代。

普京再次祝贺习近平当选连任中国国家主席。普京表示，中国全国人民代表大会作出的这一重要决定再次证明了您的崇高威望和全体中国人民对您的拥护。此次中国全国人大作出的一系列决定将进一步推动中国发展，是完全正确的，俄罗斯祝贺并坚定支持这些决定。得益于您的亲自推动，当前俄中全面战略协作伙伴关系正处于历史最高水平。俄方珍视同中方的友谊，愿同中方密切高层交往，深化两国全面战略协作伙伴关系。