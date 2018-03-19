（两会受权发布）中华人民共和国主席令（第二号）

2018-03-19 20:48:44 来源： 新华网
新华社北京3月19日电
中华人民共和国主席令
第二号
根据中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第一次会议的决定：
任命韩正、孙春兰（女）、胡春华、刘鹤为国务院副总理；
任命魏凤和、王勇、王毅、肖捷、赵克志为国务委员；
任命肖捷（兼）为国务院秘书长；
任命王毅（兼）为外交部部长；
任命魏凤和（兼）为国防部部长；
任命何立峰为国家发展和改革委员会主任；
任命陈宝生为教育部部长；
任命王志刚为科学技术部部长；
任命苗圩为工业和信息化部部长；
任命巴特尔（蒙古族）为国家民族事务委员会主任；
任命赵克志（兼）为公安部部长；
任命陈文清为国家安全部部长；
任命黄树贤为民政部部长；
任命傅政华为司法部部长；
任命刘昆为财政部部长；
任命张纪南为人力资源和社会保障部部长；
任命陆昊为自然资源部部长；
任命李干杰为生态环境部部长；
任命王蒙徽为住房和城乡建设部部长；
任命李小鹏为交通运输部部长；
任命鄂竟平为水利部部长；
任命韩长赋为农业农村部部长；
任命钟山为商务部部长；
任命雒树刚为文化和旅游部部长；
任命马晓伟为国家卫生健康委员会主任；
任命孙绍骋为退役军人事务部部长；
任命王玉普为应急管理部部长；
任命易纲为中国人民银行行长；
任命胡泽君（女）为审计署审计长。
中华人民共和国主席 习近平
2018年3月19日