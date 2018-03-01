挽救3赛点首夺大师赛冠军　终结费德勒17连胜-“大师兄”有大心脏

晨报记者 王 嫣

北京时间昨天清早，ATP1000大师赛印第安威尔斯站决赛，费德勒尝到了赛季首败。创个人职业生涯最佳开局的一波17连胜，也宣告终结。“Big3”都不在的情况下，能让费德勒感觉“刺痛”的，是“大师兄”德尔伯特罗，只能是德尔伯特罗。

费德勒上一场逆转晋级，本场10个ACE、5个双误，状态不够好。德尔伯特罗也在复出中，手腕还有伤。战斗值都打了折扣的两人，在这场比赛中针尖对麦芒，比赛过程紧张得让人透不过气。第一盘，德尔伯特罗6∶4拿下； 第二盘先是费德勒化解两破发点，再是德尔伯特罗化解两盘点，抢七费德勒6∶3领先但“大菠萝”连追3分，6∶7后德尔伯特罗又化解了第6个盘点，并制造了自己的第一个赛点。但费德勒也精彩消解，并连夺3分，将比赛拖入决胜盘。

第三盘，费德勒5∶4、40∶15几乎将比赛带入自己的夺冠庆典，但“大师兄”的正手太刚勇，连破3赛点之后顽强破发，最终比赛又进入到抢七。经此反转，费德勒很受打击，2∶7匆匆交出胜利。“抢七的时候我的发球水准有些下滑，他却依然强势，一切很快就结束了。在颁奖仪式上，我站在那里想再打一次那个抢七局，因为我不知道发生了什么。”费德勒赛后说，“我感觉很沮丧，一个机会就这样溜走了。这显然会让人难过一阵，问题是会多久？最终我还是会去看向积极的方面。”

德尔伯特罗这边是一片好消息：赛季11连胜、带回两冠，世界排名升至第6，伦敦总决赛在招手……更重要的是，“大师兄”终于拿到大师赛啦！在漫天漫地的小粉红中间，德尔伯特罗在镜头前写下“凯撒”——他狗的名字。“到现在我都还在发抖，太难用言语来形容了，真的就像做梦。”阿根廷人说，“在经历了这些事情、这些手术之后，我没办法相信我现在站在这里，赢了一个ATP1000大师赛奖杯，还是赢的费德勒，这也太美好了！”

每个人都点赞“大师兄”的大心脏，即便跟费德勒交手纪录7胜18负大大落后，决赛交手也是4胜2负领先。但当事人谈到那3个赛点还是心有余悸，“对我来说，那是很可怕的时刻。我还在想着自己的正手失误，我很沮丧。但那之后，我的表现好多了。”