大型原创话剧《萧红》 讲述真实的萧红

记者 邱俪华

晨报讯 大型原创话剧《萧红》 将作为2018上海静安·现代戏剧名剧展演剧目，于5月12、13日在上海艺海剧院首演。拥有62年历史的齐齐哈尔市话剧团将以最强演出阵容，在舞台上展现这位20世纪作家“一生漂泊，一路抗争”的人生经历和命运。

萧红在中国现代文学史上享有盛名，从她逝后至今关于其生平的传记达八十多种，但这些纷繁的萧红生平叙述多有讹误和不实。近年来，因为两部电影的上映，更显出了“戏说”的倾向。话剧《萧红》以正剧的方式，拨开萧红生平叙述的迷雾，力图在严密考订的基础上，以严谨的学术态度，为观众呈现一个真实的萧红。

该剧在戏剧结构上通过选取萧红一生的几个片段，并穿插其代表作《生死场》《呼兰河传》里的典型片段，着力表现萧红的悲剧命运和不屈追求，传扬爱国主义情怀，让更多人认识到今天幸福生活的来之不易。同时也塑造了萧军、聂绀弩、端木蕻良等作家的形象，再现“东北作家群”在国破家亡的大时代勇于追求理想的群体风貌，将个人命运与时代紧密结合在一起，传达出积极向上的价值取向。

该剧在展现萧红的情感经历，传达其视写作如同生命的创作态度的同时，更表达了在她身上所凸显的女性意识，以及对有意义的人生的不懈追求。而萧红也正因如此才能在烽火连天颠沛流离的生活中留下了九十多万字的作品。