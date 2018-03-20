他与余光中并称诗坛“双子星座”-台湾当代诗人洛夫病逝

晨报记者 徐 颖

据台湾地区媒体报道，3月19日凌晨三时二十一分，台湾诗坛“三巨柱”的最后一位、与余光中一道被世界华文诗坛誉为双子星座的“诗魔”洛夫去世，享年91岁。

洛夫，本名莫洛夫，著名诗人、世界华文诗坛泰斗、诺贝尔文学奖提名者，其诗歌中采用超现实的表现手法，具有魔幻色彩，因而被诗坛誉为“诗魔”。“水来，我在水中等你；火来，我在灰烬中等你”的诗句被广为流传。

洛夫1928年生于湖南衡阳，淡江大学英文系毕业，曾任教东吴大学外文系。1954年与张默、痖弦共同创办华文世界刊龄最长的诗刊《创世纪》，历任总编辑数十年。洛夫对当代汉语诗歌作出巨大贡献，代表作有《时间之伤》《灵河》（1957年）、《石室之死亡》（1965年）、《魔歌》（1974年）、《众荷喧哗》（1976年）、《因为风的缘故》（1988年）、《月光房子》（1990年）、《漂木》（2001年）等。

洛夫和余光中一直被世界华文诗坛誉为双子星座。1999年，洛夫的诗集《魔歌》被评选为中国台湾文学经典之一，2001年又凭借长诗《漂木》获得诺贝尔文学奖提名，并因此被评选为中国台湾当代十大诗人之首。

洛夫在外旅居近70年，始终对家乡心怀眷念，深深思念故土。他曾为故乡赋诗：“为何雁回衡阳，因为风的缘故”。

1979年3月，洛夫来到中国香港，诗人余光中陪同他去边界落马洲用望远镜看大陆，洛夫离乡三十年，近在咫尺却难以抵达，于是写下了诗歌《边界望乡》，此诗和余光中的《乡愁》一样脍炙人口。

洛夫除了是一名诗人，同时还是一位书法家。2016年，他在上海图书馆成功举办了《水墨微笑——诗意书法作品展》，展现了“书中有诗，诗中有书”的书法美学。