“奥斯卡最佳”时隔6年重回大银幕，《水形物语》创票房纪录-“奥系”文艺片走俏内地市场

晨报记者 陆乙尔

奥斯卡“最佳影片”“最佳导演”等四项大奖得主《水形物语》于上周五在内地上映，首日便取得2205万元票房，截至昨晚，该片累计票房已超7200万元。作为六年来首次登录内地院线的“奥斯卡最佳”，这部风格突出的奇幻爱情片借颁奖热点还未消散的红利，创下今年内地引进的欧美剧情类电影首日最佳上映纪录。不少业内人士感叹，《水形物语》赶上了中国观众审美逐渐趋于成熟的好时候。

表现 打了“奥斯卡最佳”翻身仗

上周五，《水形物语》与商业大作《古墓丽影：源起之战》同时上映。据猫眼专业版显示，在大盘相比前几周逐渐趋冷的情况下，后者首日票房未过亿，以30%左右的排片率拿下近8000万元票房； 前者则凭借奥奖傍身、讨论热度居高不下的势头，以17.5%的排片率斩获2205万元票房，居当天单日票房榜亚军位置。

相比正在热映的《黑豹》《古墓丽影：源起之战》这样的商业片，《水形物语》 的票房数字算不上特别惊艳，但这已经是近年来奥斯卡最佳影片在内地的最好成绩。国内观众上一次在影院看奥斯卡最佳影片还要追溯到六年前，当时一举拿下奥斯卡五项大奖的法国爱情默片《艺术家》2012年底上映，最终仅收获418万元票房。

时隔六年，内地市场与当时相比早已不可同日而语，银幕数、影片数不断扩增，品质口碑也越来越成为影响票房的关键因素。在今年的欧美引进片中，《水形物语》首日票房成绩超过除商业片以外的所有剧情片，如《奇迹男孩》《马戏之王》《金钱世界》 等，“奥斯卡赢家”光环效应明显。同时，据猫眼专业版预测，该片最终票房或将突破亿元大关。

与内地情况相似，《水形物语》去年11月在北美上映后票房也一路飘红，截至目前，该片在北美市场的票房已超6200万美元，是近五年来北美票房最高的奥斯卡最佳影片，同时该片全球票房已突破1亿5千万美元。

口味 观众爱“奥系”科幻战争片

据公开资料显示，第83、84届的最佳得主《国王的演讲》与《艺术家》 分别在2012年一头一尾于内地上映，结果由于上映时间距离颁奖太久、文艺片题材冷门等原因均票房惨淡，随后，捧得“奥斯卡最佳影片”小金人的《月光男孩》《聚焦》《为奴十二年》《鸟人》《逃离德黑兰》 等几届奥斯卡大奖得主，纷纷失约内地大银幕。

如果不仅仅限于奥斯卡最佳影片的得主，实际上观众能在影院看到的“奥斯卡最佳系”影片数量在这两年实现了大幅增长。2012年开始，每届奥斯卡最佳影片竞争者引进内地的数量稳定在两部左右的水平，而去年开始数量突然翻倍，引进片包括第89届奥斯卡最佳提名的《爱乐之城》《血战钢锯岭》《降临》《雄狮》《海边的曼彻斯特》，与第90届的《敦刻尔克》《至暗时刻》《三块广告牌》《水形物语》以及还未定档的《伯德小姐》。

相比“国王”“艺术家”这样冷门题材的文艺片，科幻、战争题材或者有“好莱坞明星名导光环”加持的“奥系”影片明显在市场上更受观众欢迎。据相关资料统计，最近8届提名奥斯卡最佳影片引进内地后，票房在3亿元以上的分别是《火星救援》（5.78亿元）、《少年派的奇幻漂流》（5.73亿元）、《盗梦空间》（4.62亿元）、《地心引力》（4.35亿元）、《血战钢锯岭》（4.25亿元）、《荒野猎人》（3.77亿元）和《敦刻尔克》（3.40亿元）。

值得注意的是，这七部影片中，除了《荒野猎人》是在当年奥斯卡颁奖结束不到一个月后在内地上映，同时还借着“小李子”莱昂纳多·迪卡普里奥终于冲奥成功的东风以外，其余影片都在颁奖前被引进内地，其中如《火星救援》《地心引力》《盗梦空间》《少年派的奇幻漂流》也多以“科幻大作”，或者像李安、克里斯托弗·诺兰等“名导出品”等噱头进行宣传，基本并未“蹭到”奥斯卡热度。

趋势 内地引进时间差逐渐缩短

“奥系”类型片由于先天优势，在内地市场广受欢迎，不过从去年开始，记者发现几个新趋势，值得内地的文艺剧情片爱好者鼓掌。

前几年，除了《地心引力》《少年派的奇幻漂流》 等分账片外，几乎所有“奥系”影片，尤其是如《国王的演讲》《模仿游戏》《美国骗局》这样的小众题材剧情片、文艺片，内地上映时间都会比北美晚半年以上。但这一时间差随着市场的升温在逐步缩小，去年的《爱乐之城》《降临》《敦刻尔克》等以及今年的《水形物语》《三块广告牌》，都将这一时间差缩短至两三个月左右，去年上映的《至暗时刻》甚至只比北美晚十天。

同时，即使没有熟悉的欧美明星或者大场面特效，审美逐渐成熟的内地观众越来越愿意为好片走进电影院，如果能“蹭上”奥斯卡颁奖的热度那更是锦上添花。如去年奥斯卡颁奖前夕上映的歌舞爱情片《爱乐之城》，戴着“奥斯卡最佳影片入围者”的光环最终斩获2.47亿元票房，刷新该类型影片在内地的票房纪录。相比去年8月同在中国艺术电影放映联盟合作影院上映的《海边的曼彻斯特》，今年在颁奖前两天上映的《三块广告牌》 明显讨论度更高，目前接近6000万元的票房是前者的七倍多。

有评论指出：“面对有限的分账指标，好莱坞六大历年来都把名额用在了商业大片上，然而此次福斯却将一个宝贵的名额分给了《水形物语》这样的文艺片，这样的操作本身是相当重要的信号——经过多年的观众培育和市场总量增长，中国观众对国外文艺片的胃口已经不容忽视。”从“冷”到“热”，也许文艺佳作将在内地迎来属于它的“黄金时代”。