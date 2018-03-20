张鲁一演“双面间谍”

晨报记者曾索狄报道 演过潜伏于市井的天才，也演过杀人不眨眼的特工头子，张鲁一有过不少经典的谍战题材剧。如今，在由韩三平监制，中美导演联合执导的二战史诗剧《长河落日》中，他将挑战一名身在曹营心在汉的“双面间谍”。在日前沪上的发布会上，张鲁一坦言，与以往个性鲜明的情报工作者不同，此次的角色更具迷惑性，“他经常处在危险的情境中，要尽可能不引起别人的注意，所以处理起来不能脸谱化。”

《长河落日》 以二战著名的“杜立特空袭”为背景，讲述了美国轰炸东京期间，中国地下工作者密切配合，营救相关人员的主线故事。张鲁一扮演的男主角是一名潜伏敌方的共产党员，他的任务是寻找并营救携带最高机密的美军情报官。他透露，自己扮演的武木一郎很容易被误解为是日本角色，但人物背后的故事很多，是一个值得仰望的角色，“他身份复杂，这部戏的难点也是如何不停地切换不同的身份和状态。”