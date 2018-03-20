养老金融、家族信托纷至沓来-金融机构今年布局四大主题

晨报记者 李 锐（基金主笔）

随着全球市场整体不确定性的加剧，金融机构开始在产品布局方面下功夫。昨日，A股延续近期的震荡调整态势，尽管沪指收盘飘红，但整体低迷格局依旧未变。同时，海外市场随着不确定性因素的增多，整体动荡加剧。对此，金融机构节后纷纷开辟新业务，争相布局新的主题产品。

主题一：

养老金融备受青睐

随着证监会发布养老目标产品指引，养老金融受到的关注度越来越高。3月3日，中国养老金融50人论坛北京峰会在北京威斯汀酒店召开。作为此次峰会的承办方，兴业银行和天弘基金现场举行签约仪式，宣布在养老金融业务领域开展全面合作，强强联手打造积聚互联网动能的养老金融综合服务，并发布了国内首个养老金融联名服务品牌——“红叶养老金融”。

双方此次携手发力养老金融，是我国养老金融顺应互联网浪潮的一次全新探索，将重点通过线上线下渠道的双轮驱动和大数据智能引擎，围绕养老金融的产品开发、营销推广、投资管理等，精准定位客户需求，全面扩充受众版图，为客户提供更加丰富、便利的一揽子养老金融综合解决方案。

同时，双方将尝试催化线上线下的渠道服务交互效应，利用兴业银行分支机构众多、专业人员齐全，尤其是“社区银行+养老金融”的线下经营特色以及天弘基金优质的互联营销平台资源、庞大的线上客户群体优势，依托网上银行、手机银行、微信银行等系统对接，搭建养老金融产品的互联网“超市”，实现渠道互通和合作共建，进一步提升养老金融服务能力和水平。

对于养老金融，华夏基金表示，综合来看，不管在海外还是国内，公募基金都是养老金投资和管理的主力军。这与公募基金的规范透明运作、严格监管、专业化分工与管理、以投资者利益为本是分不开的。借鉴海外经验，我国即将与大家正式见面的养老目标基金也将有望成为支持个人养老的重要力量。

主题二：“入摩”掀起指数基金热潮

根据证监会最新披露的数据统计显示，截至目前，已有景顺长城、建信、南方、华安、平安大华等11家基金公司合计上报了24只跟踪MSCI系列指数的公募产品。

值得关注的是，一些布局较早的基金公司已经拿到产品“准生证”。数据显示，今年以来，创金合信、华安、平安大华、南方和招商5家基金公司的7只MSCI基金相继获批。

3月9日获批的招商MSCI中国A股国际通指数型基金，更是马不停蹄在3月13日火速发行。本周一，南方MSCI中国A股国际通指数ETF开始发行，加上此前成立的华安 MSCI 中国 A 股、华夏MSCI 中国 A 股 ETF 及联接基金，MSCI指数基金的“阵容”正在迅速扩大。

据梳理，从产品类型来看，MSCI中国A股国际通指数成为各家基金公司布局的重点，MSCI 中国A股ETF也较多，有5只；另外还有1只MSCI港股通低波动ETF和1只MSCI香港价值增强指数基金。

同时，融通人工智能指数基金的基金经理何天翔认为：“人工智能主题是值得关注的中长期主题。虽然人工智能作为整体其前景明确，但个股的选择很难，投资者可通过指数基金布局。”目前，融通人工智能指数基金是全市场唯一一只跟踪中证人工智能指数的指数基金。

此外，上投摩根基金今日即将发行国内首只跟踪富时发达市场REITs指数的指数基金，首发限额3亿元，发布于2006年的富时发达市场REITs指数覆盖多市场、多类型发达国家上市REITs，可及时捕捉多元房产投资机遇。上投摩根富时发达市场REITs指数基金除了提供人民币份额以外，还提供了美元份额。

主题三：

文创产业受到青睐

日前，诺亚财富在上海杨浦区举办诺亚财富第五届财智湾区论坛。在经济低迷时，文创产业却出现了逆市上行，华泰证券首席经济学家、董事总经理陆挺就此表示：“消费领域的趋势性不仅不会消减，人民生活、美好生活的需求跟现在不平衡、不充分发展之间的矛盾甚至会进一步突出，尤其是在周期下行的阶段。对一些新兴产业来讲的话，经济下行期会有更好的发展机会。”

合鲸资本的合伙创始人熊三木先生对此表示赞同，“越是经济不好，越是竞争压力大的城市，它的娱乐消费占比会越高。”“因为每个人都需要平衡自己心里的正负能量，当他觉得生活压力大的时候，会主动寻求放松，寻找快乐，此时他的娱乐消费会增加。所以文创产业非常符合现在这个时代去投资。我相信，文创行业在未来会有一个黄金十年。”

作为国内领先的第三方高端财富管理机构，诺亚财富在文创领域也深耕多年。2016年，诺亚财富、歌斐资产携手阿里影业，打造优质文化基金，共同支撑市场上优质中小文创企业的成长。诺亚财富集团PE 基金的投资项目中，也不乏一众明星新媒体平台公司。

主题四：

家族信托广受追捧

近日，平安信托“鸿承世家”家族信托全新升级，正式推出“平安家族信托”品牌，启用全新品牌识别系统，并确定新的品牌口号为“家族信托，就选平安信托”。同时，“平安家族信托”的产品体系、服务模式、专家团队也得到全方位的升级，致力于为不同需求的高净值客户提供高效、专享的家族信托服务。

平安集团总经理兼平安信托董事长任汇川表示，家族信托作为财富管理的集大成者，具有整合性、灵活性、稳定性、安全性等信托制度优势，是国民财富创造和传承的重要途径，也是参与国际金融竞争的重要工具，充分体现了以“信义”为核心的受托文化和以“传承”为目标的本源功能，有利于国民合法财产的保护和传承，能够增进家庭和谐、稳定和传承优良家风，也是打造信托业核心竞争力的重要方式。

据介绍，此次平安家族信托品牌的全面升级，将率先在业内实现家族信托的多产品线，推出保险金信托、定制型家族信托、专享型家族信托、家族办公室家族信托四大系列产品。