基金公司大部分的 人都这么理财

兴全基金 黄鼎钧

作为基金公司员工，每天面对金融市场、基金产品，是不是理财收益就比较高呢?其实这还要看每个人的风险承受能力，以及投资上的选择。但是，身为资产管理行业的业内人士，确实有一些生活习惯、理财心态是不同于其他行业的人。

首先，身上现金少，大都在货币基金里。小编周边同事很少人带现金，银行卡里的活期账户金额也不高，基本都不超过2万元，主要都放在货币基金里。货币基金虽然不是保本产品，但普遍适合大多数人。

其次，选择适合自己风险承受能力的产品，不要错估自己的风险承受能力。以一个年轻、生活开销也还不大的人来说，可主要投资于中等及较低风险的产品。小部分可以投资较高风险的产品，虽然可能面临波动比较大的风险，但由于资金流动性需求不高，预计持有时间也比较久，能够承受比较大的投资风险。

再次，中长期优异业绩才是评比的关键。基金短期表现受市场风格轮动影响，长期来看市场风格不断切换，只有极少数基金经理能够长期把握转换节奏。有基金研究机构统计发现，风格持续的基金长期业绩表现凸出的概率较大。

最后，理财应该帮助我们提高生活品质，它应该是投资者的“副业”而非本业。一个好的理财观念是透过个人工作累积资本，利用投资创造财富；累积资本是透过个人专业能力，体现在薪资、奖金等工作回报上，以及工作能力上的不断精进和级别的提升等。同时，尊重专业是一项基本的理财意识，除了术业有专攻的能力问题外，将研究资本市场、分析经济数据这种耗时、费心的事交给专业投资管理人，减轻自己对投资理财的压力和成本，达到更好的生活状态，而不应本末倒置。

基金公司员工并非每个都是基金经理，但在“财商”的积累上的时间相对较多。理财并非只是为了得到最好的投资收益，而是追求承担合适风险换取合理收益，并通过时间复利体现长期坚持的价值。