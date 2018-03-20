逐梦名校硕士，高分见证传奇

书山有路勤为径，研路相逢分取胜，刚刚过去的全国研究生入学考试，考研人数再次超过笔者的想象。从教育部发布数据来看，2018年全国硕士研究生招生考试报考人数为238万人，比2017年增加37万人，增幅超过15%，继2017年后再一次创新高。可见，虽然考研只是青年人提升自我价值的一种路径，提高就业竞争力的形式之一。近年来不断刷新的数据再次提醒我们，从整个大环境来看，考研热只增不减，随之而来的是考录比逐年增加，但分数取胜永远是真理。

选好路径，夯实基础是关键

时至今日，复试已经开始，一度被老师和同学集体吐槽的数学难等声音，却被近期陆续报出的分数所淹没。据了解，海文考研上海分校收集的高分学员成绩相对往年还是增长明显，400分以上频频刷新，截止今日已经统计的高分学员远远超过去年同期。

分数的背后可以说考研也进入了新时代。2017年全日制与非全日制录取并轨，就业难促进了继续考研,考研深造成了避风港。由此考研大军的人数增长，分数的刷新超乎我们的想象实属正常。面对如此竞争激烈的考研，当下19年的考研也不必担忧，一是报考人数与实际参考人数的差距，从各地公布的局部数据来看，有很多考场的缺考率达到10%；同时，找对方法，选好路径，夯实基础是关键。

一位在积极备考上财复试的海文学员王同学说：“此次考试，大家觉得数学挺难，但是基本上都是与之前做的原题很相似，认真听课的同学感觉分数不会低”。换句话说，想在考研中取胜，个人的勤奋努力是必然的，扎实的基础是取胜的根基，勤能补拙。于此同时，王同学提到“考研必须借助外力，外在经验和辅导路径是个人无法把握的。在考研的过程，海文考研给了我集成海文历史智慧的精细学习计划，以及超级学习系统课程的加强练习，确保课后我每天的复习时间和效果，巩固了我扎实的基础，此次数学考得也不错”。王同学现在积极备战，充分借助海文的复试系统，全方位准备上财的复试。再次祝愿王同学披荆斩棘复试一举成功。

复试变难，谁是最后赢家

与高中相比，考研要过两关，初试分数是王道已成为不争的事实，但随着复试的难度越来越大，机构对待考研复试的重视程度也逐渐增强。

万学教育海文考研陆向武老师正在给负责高端服务的咨询师开2018复试调剂工作会议，他指出：“不仅初试需要高分，复试成绩依然占据了总分的30%～50%，复试难度也逐年上升。因此复试的重要性不可忽视。对此，万学海文开通了强大的全国联网的复试调剂系统，提前模拟复试现场，为学生最后一战铺好路。同时，精准定位学员调剂目标，为学员的复试成功保驾护航。”

预计2018年毕业生将高达820万人，再加上留学回国的近50万人，将占据新增劳动力60%以上，大学生就业也是越来越难，找到理想的岗位更是难上加难。与此同时，目前市场对硕士毕业生的需求也是越来越大，同学们本着对专业技能进一步深造的需求和就业大环境的影响，考研已成为同学们更好发展的首选。19届考生已拉开序幕，面对激烈的竞争环境，找对目标，找对外力，找准方法，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，朝着考研成功的目标奋勇前进。 （吴婉莹）