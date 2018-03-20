上海银行业纠纷调解中心调解能力获突破

晨报记者 刘志飞

上海银行业纠纷调解中心近日对外发布，该中心坚持以人民为中心的发展理念，不断夯实自身主体业务，致力于维护金融消费者合法权益，在消保及专业能力建设方面取得持续突破：

一是调解运营能力取得突破。截至2018 年3月11日，调解中心共调解纠纷案件达1220起，成功997 起，调解成功率81.7%。其中，调解复杂、疑难、矛盾较为激化的案件240余件，约占调解量的20%。同时，调解中心已完成“诉调对接”案件75起，“仲调对接”案件7起。

据介绍，调解中心本着服务社会的原则，尽力为每一位金融消费者提供专业、公正、权威的调解服务，化解了大量疑难矛盾纠纷，切实维护广大金融消费者的合法权益。

二是司法合作格局取得突破，“诉调对接”实现上海中心城区三级法院全覆盖。调解中心目前已与上海一中院、二中院、浦东法院、虹口法院、黄浦法院、静安法院、普陀法院、杨浦法院、长宁法院、徐汇法院多家中级、基层人民法院达成诉调对接合作或意向，并积极探索与市高院开展关于再审案件的委派、委托调解，成功开启上海中心城区三级法院“诉调对接全覆盖”的新局面，充分融合调解与司法各自的优势，高效快捷地化解涉诉矛盾纠纷，有力保障金融消费者合法权益。

三是核心竞争力构建取得突破。调解中心在确保主体调解业务良好发展的同时，着力通过打造“标准化、理论化、创新化、科技化”这“四轮”，为“主业”提供有力驱动。

四是宣传推广助力品牌含金量提升取得突破。调解中心始终坚持“从群众中来，到群众中去”的务实作风。