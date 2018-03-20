净值型理财产品大势所趋-三招选择净值型理财产品

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

统计显示，2017 年各月银行净值型理财产品新发行量呈震荡上行趋势，特别是资管新规发布后连续两月均有较多新净值型产品发行，各银行已经开始为向净值型转型做出努力。那么净值型理财产品投资者该如何选择？普益标准研究员魏骥遥提醒，投资者在选择净值型产品时有三点值得注意。

净值型产品将占9成

为降低系统性金融风险，加强金融行业监管，2017年11月央行在颁布的纲领性文件《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿）》中明确提出“金融机构对资产管理产品应当实行净值化管理，净值生成应当符合公允价值原则，及时反映基础资产的收益和风险。”该项规定的出台反映了监管当局对于刚性兑付的治理决心，预示着未来超九成的银行理财产品将在政策推动下转换为净值型。

普益标准统计显示，2017 年净值型产品的市场表现良好。全年股份行净值型产品发行数量达547 款，占比51.3%； 发行规模74517 亿元，占比68.9%，稳稳占据净值型市场的半壁江山。在股份行中发行数量较多的有招商银行、渤海银行等。国有行发行净值型产品数量相对较少，但发行规模却很可观。截至2017 年年末，国有行共发行101款净值型产品，占比9.5%，发行规模约为2.3万亿元，占比达到21.3%，位列第二。城商行发行的净值型理财产品数量占比38.0%，发行规模占比却较小，仅为8.5%。

及早了解产品特点

从投资者角度来看，由于未来开放式净值型产品将成为主流，及早接触该类产品有助于投资者提升理财意识。与预期收益产品不同，净值型产品能帮助投资者更清晰了解产品资产变化情况和风险状态。当然，从预期收益型向净值型转型还需稳步推进，进而逐步引导投资者改变投资习惯。目前多数的银行理财净值型产品还具有投资风格稳健、风险等级较低、受众广泛的特点。

面对净值化理财的发展趋势，普益标准研究员魏骥遥建议，投资者在选择净值型产品时应注意以下三点：首先，投资者应挑选具有较好投资管理能力的银行发行和管理的产品，除国有行外，江苏银行等理财业务发展程度较高的城市商业银行由于产品收益管理能力较强且收益水平高，通常较受投资者欢迎。

其次，投资者应根据自身的风险偏好和流动性管理需求，选择风险等级和产品周期符合自身风险承受能力和投资需求的产品，切勿被一时的高收益蒙蔽。

最后，在购买净值型产品后，投资者应定期关注产品的资产配置和净值变化情况，最大化收益的同时防范潜在投资风险。就商业银行而言，由于银行理财客户在风险偏好上与其它金融机构客户存在一定的定位差异，所以准确的客户定位辅以与之匹配的产品风险等级有利于加快低风险投资者对于净值型产品的接受速度。同时，在宣传方面可以采取客户更加方便查看和更加喜闻乐见的形式对过往业绩进行展示，用数据说话，消除客户对于净值型产品的不安心理。