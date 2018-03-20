晨报记者 韩益忠

昨日沪深两市低开走高，白马股蓝筹股小幅上涨，创指创业板转强，盘中工业互联网、国产软件、国防军工、量子通信等板块涨幅居前，乐视网连续两日跌停。午后中国平安、中国太保等保险蓝筹拉升，带动大盘回归强势，创业板盘中一度涨逾2%，最后各大指数集体收涨。

家居板块业绩优

日前家居行业上市公司年报开始披露，一季报增速将进一步分化，从公布的业绩快报上看，渠道红利尚未释放完毕的企业展现了更强的增长能力。机构认为，这一趋势在2018年仍将持续，地产后周期的影响逐渐显现，在渠道扩张和品类扩展两大维度，有明显边际变化的公司拥有更强的抵御周期能力。

到2020年，预计精装修比例有望达到50%左右，一二线城市精装修市场空间将近3000亿元。偏硬装的地板、瓷砖、木门以及功能属性强的定制橱柜等子行业受精装修影响显著； 家居工装渠道放量，利好具备工程渠道优势的企业。但考虑到工装渠道对企业现金流压力较大以及对大规模交付能力要求较高，具备规模及资金实力的企业有望持续受益。

区块链应用加速

区块链作为比特币交易的底层技术，支撑了比特币安全性和可靠性交易。而比特币的“一举一动”无形中提高了人们对区块链的关注度。

近期，工业和信息化部信息化和软件服务业司就筹建全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会事宜开展专题研究。据悉，目前我国已向ISO（国际标准化组织）提交了《区块链参考架构》，并在ISO/TC307第一次工作会议中向各国代表介绍，下一步，信软司将积极推动相关工作，加快推动标委会成立，更好的服务区块链技术产业发展。作为一项具有革命性的新兴技术，区块链近年来受到技术界、应用界、资本方等广泛关注。当前，区块链技术正处于1.5阶段，技术服务商将是该阶段最先受益的，其次为金融、供应链和文娱领域应用场景较为成熟的公司。

白马蓝筹或重启

在各大指数周线连阳后上周收阴调整，导致不少短线资金趋于谨慎。截至3月16日，A股融资融券余额为10062.43亿元，较上一日减少27.02亿元，止步四连升。其中，上交所融资余额报6006.04亿元，较前一交易日减少5.69亿元；深交所融资余额报4006.95亿元，较前一交易日减少18.41亿元；两市合计10012.98亿元，较前一交易日减少24.09亿元。

从昨日盘口看，创业板强势回归，工业互联网、国产软件等科技股大涨。技术上，目前已经跌破重要均线的主板有结束止跌迹象，调整时间较久的白马蓝筹股也有重新启动可能，而中小创经过昨天的大幅拉升，1800点上的止跌概率大幅提升。投资者短线不要追涨，但可以逢低多关注科技板块和军工类股票。