风 雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

上周沪深两市出现调整回落迹象，虽然下调幅度有限，但创业板中不少个股走势疲软，市场气氛趋淡。

“从盘口看，沪市主板极有可能去试探性回补春节后首个交易日（2月22日）留下的跳空缺口，所以不但创业板走势较弱，主板也有回撤可能。”高智说。由于围绕热门话题炒作的行情渐趋冷落，一些由此诞生的近期热门品种出现明显滞涨走势，其表现形式就是市场热点转换速度过快，短线节奏控制难以把握。

“那是不是短期要休息一下？”娇娇问。春节后她收到的股市红包利润早已超过20%。

“我觉得跌势重质，大方向的投资逻辑，还是应该集中布局有业绩连续增长的确定性标的上较可靠，继续以商业模式清晰、业绩确定、有充裕现金流、资产负债率低的优质公司为首选。”高智回答。技术上，短期走势随着大事件节点结束而会重新进入自己的轮回中，接下来，市场消息面、投资者情绪变化、美国对华政策以及国家产业政策的调整都会对股指方向产生影响，但行情仍将以结构性机会为主，对于近日逢低抢进的筹码可以在冲高时及时兑现。

“最近大盘调整压力逐步加大，市场需要时间去消化获利盘和前期套牢盘，短期市场进入整理期。由于话题性题材股炒作开始降温，此时控制一下仓位是必要的。”郁教授道。节后流动性相对宽松，主要是节前央行通过普惠金融定向降准和临时准备金动用安排释放流动性，以及节后央行超季节性重启逆回购、加大净投放带来的结果。他估计二季度流动性可能会偏紧。

“本轮反弹的核心品种工业互联网、独角兽概念股似乎还方兴未艾，在其它板块进入休整阶段时，它们还能保持强势，这从另一侧面可以看出，我们应该回避政策利空股，逢低则可继续关注芯片、人工智能、高端制造板块。”高智说，结构性行情，总有一些躁动的资金会给市场带来短线机会。

今日行情预测：十字星

仓位：70%