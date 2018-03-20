本周申购三新股：人人都想要，中签却很难

记者 曹西京

晨报讯 本周共有3只新股申购，分别为爱婴室、锋龙股份、天邑股份，其中爱婴室和天邑股份为周三(3月21日)申购，锋龙股份为周四(3月22日)申购。即将成为“A股母婴零售第一股”的爱婴室引人关注，同时锋龙股份网上发行不到1000万股，为近一年来最少的新股，估计中签难。

爱婴室是一家以直营门店为主、电子商务为辅，为婴幼儿家庭提供优质母婴用品和相关服务的专业连锁零售商，目前运营着189家大中型母婴品质生活馆。公司本次拟发行2500万股，募集资金4.11亿元发行价格预计为19.95元/股。其网上发行1000万股，仅次于锋龙股份居今年以来倒数第二，中签难度也不小。其网上申购上限为1万股，近20个交易日持有沪市10万元的账户就可顶格申购。

爱婴室招股说明书显示，2014年-2017年上半年公司营业收入分别为12.24亿元、13.88亿元、15.85亿元和8.81亿元，净利润分别为4766.55万 元、6596.23万 元、8151.15万元和3800.57万元，均稳定增长。公司主要收入来源于线下直营门店销售，直营门店的销售约占公司总销售额的90%以上。作为A股第一家母婴零售行业上市公司，爱婴室在上海、福建、江苏等地的直营门店吸引了惠氏、雅培、美赞臣等知名品牌入驻，成为华东地区具有市场领导地位的母婴商品连锁零售企业。

周四申购的锋龙股份主要从事园林机械零部件及汽车零部件的研产销，产品主要包括点火器、飞轮、气缸等。作为国内同行业中的外销大户，公司外销市场收入占比高达70%以上，2014-2016年飞轮产品出口额稳居国内前二。此次募集资金用于年产1600万件园林机械关键零部件新建项目、年产1800万件汽车精密铝压铸零部件新建项目等。预计其发行价格为12.36元/股，此次共发行2222万股，网上发行872万股，是今年来唯一低于1000万股的新股，中签率或创下今年来新低。

2015年至2017年，锋龙股份营业收入分别为2.53亿元、2.51亿元和3.13亿元。锋龙股份网上申购上限为8500股，仅次于淳中科技的8000股，位列今年来网上发行申购上限倒数第二。申万宏源策略研究报告指出，就发行市盈率与行业市盈率比较而言，锋龙股份发行价格相对行业市盈率“折价”较高，预计上市后上涨空间较大。

这两只新股中签不易，天邑股份或许稍稍高些。天邑股份共发行6685万股，预计募资7.96亿元，其中网上申购上限为2.55万股。