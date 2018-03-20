百联股份试点职业经理人制度

记者 曹西京

晨报讯 近年来商业模式不断创新，百联集团下属百联股份昨晚披露，将按照“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬”的方向探索推进市场化、契约化经理人制度。这是百联集团积极响应深化国资国企改革的重要举措，也是为落实上海购物品牌三年行动计划和下半年在沪举办的中国国际进口博览会、建设国际消费中心城市做准备。

随着国企改革进程加快，职业经理人已成突破重点。《2018年政府工作报告》 在国资国企改革部分明确提出“加快形成有效制衡的法人治理结构和灵活高效的市场化经营机制”。3月13日召开的2018年上海市国资国企工作会议也强调，将总结市管企业职业经理人薪酬制度改革试点情况，严格业绩考核，完善市场化机制，一司一策稳妥推进。百联股份此次职业经理人试点，将在上海国资国企改革中起示范带动作用。

据悉，百联股份将通过内部选拔或外部招聘，强化双向选择，注重市场价值评价。同时打破传统国有企业的绩效薪酬体系，推行与经营战略绩效相挂钩的市场化、差异化的考核薪酬方式，适用股份公司经营班子、符合试点条件的下属企业经营班子和事业部主要负责人，还首次在百联股份内部建立三大事业部。公司表示，建立各业态事业部是希望充分发挥职业经理人的创新活力与动力，抓住消费升级、体验升级与新零售发展机遇，提高核心竞争力以赢得消费者与市场。