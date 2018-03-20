原油期货生产系统演练成功

记者 韩益忠

晨报讯 日前，第六次原油期货全市场生产系统演练圆满成功。这是继2017年6月17日-18日、6月24日-25日、7月1日-2日、7月8日-9日、12月9日-10日后开展的第六次原油期货全市场生产系统演练。此次演练主要包括原油期货上市前一日及当日的交易、结算等业务场景，过程覆盖了上海期货交易所（下称上期所）和上海国际能源交易中心（下称上期能源）的交易、结算、出入金、套保/套利申请、数据报送、行情转发等主要业务流程，总体演练过程顺利，符合预期。

上期所层面，共有148家会员的386个席位参加测试，上期所现有品种合约报单59715笔，成交63106笔，成交数量152100手，成交金额116亿元；上期能源层面，共有154家会员（其中期货公司会员147家，非期货公司会员7家）的512个席位接入交易测试，参与测试客户数765个。原油期货仿真合约报单93397笔，成交143814笔，成交数量1155412手，成交金额4810亿元，总持仓量506024手。完成228笔人民币入金，金额为124亿元； 完成30笔人民币出金，金额为4.3亿元。完成130笔美元入金，金额为19.6亿美元；完成17笔美元出金，金额为1.7亿美元。