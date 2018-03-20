有敢卖的，就有敢接的-连涨接着连跌 “乐视姿势”难看懂

晨报记者 林劲榆

乐视网的股价就像坐了过山车一样，在连续两个涨停之后，紧接两个跌停。

昨天晚间，乐视网发布股价异动公告称，公司、控股股东不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。但是，在风雨飘摇中的乐视网仍难以平静。

乐视网坐上了过山车

昨天，乐视网开盘即一字跌停，报5.34元/股。截至收盘，有超过171万手卖单压封死跌停板，封板资金达到9.15亿元。当天成交金额为2.4亿元，换手率为1.49%。这已经是乐视网连续第二天遭遇大胆抛售了。不过与前一天不同的是，昨天，在大量抛售的同时，乐视网开始迎来千万级的接盘大单。

深交所3月19日公布的数据显示，当天有三家营业部买入金额均超过2000万元。其中，华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部买入金额为2988.6万元，招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部买入金额为2690万元，华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部买入金额为2639.7万元。

卖出席位上，国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部卖出1324.3万元排在首位，其他四家卖出金额均不到1000万元，卖方前五席合计卖出3996.67万元。

在盘后的公告中，乐视网表示，无重大事项，并再次提请投资者注意实控人可能发生变更、部分关联方应收款项存在回收风险、贾跃亭及贾跃芳未履行借款承诺导致公司现金流紧张等投资风险。

破产或重组，前途未卜

种种迹象来看，引发乐视网脆弱的股价再次雪崩的主要原因，可能是孙宏斌辞职以及引发的市场失望，乐视网破产的猜测一时风起。

3月14日，就在核查连续涨停的原因时，乐视网发布公告称，孙宏斌因工作安排调整原因，向公司申请辞去乐视网董事长职务，退出董事会，并不再在乐视网担任任何职务。这一被业内称为裸退的公告，引发市场广泛猜测，孙宏斌的退出，是否意味着融创系要“愿赌服输”？实际上，关于乐视网最终可能破产、甚至退市的猜测始终没有消失过。

从两个维度来看，首先是业绩，证劵法第55条有规定A股上市公司若连续三年亏损将必须退市，乐视网2016年亏损2亿多，去年估计亏损20多亿，2018年扭亏前途渺茫，一旦三年亏损，乐视网2019年将进入退市行列。其次，乐视网涉嫌IPO 造假，一旦被认定存在造假，根据证监会2014年发布的《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》，乐视网的IPO就构成重大违法行为，乐视网就将面临强制退市风险。

面对市场的种种猜测，乐视网进行了“辟谣”，不过效果并不理想，而且字里行间缺乏底气。乐视网公告称，截至目前上市公司未形成任何引入投资者的增资方案及意向。同时经确认，公司持股5%以上股东目前没有减持公司股票的计划。乐视网还表示，称“破产重整”属不实消息，截至目前，公司未进行任何破产重整或与之相关的任何程序。